Fiscal dice tener "buenas pistas" para hallar a los concordienses desaparecidos

El fiscal de Instrucción de Santo Tomé, Francisco Ramos, reconoció que "estamos sobre buenas pistas" para saber qué pasó con César Andrés Miño (38) y Sergio Andrés Quintana (33), los concordienses desaparecidos el pasado 20 de septiembre cuando viajaban a Paraguay a realizar compras.Si bien se mostró cauto al momento de dar precisiones, contó que en estos días "se pidieron ciertas medidas que, por el resguardo de la investigación, todavía no podemos dar a conocer". Además, en diálogo con Diario Río Uruguay, insistió en que "estamos tras las pistas de los mismos".Dejó entrever que la búsqueda implicaría a terceros relacionados. En ese marco, el fiscal agregó que se está "conjeturando y tenemos eventualmente un punto de la desaparición". Insistiendo en que "mayor dato no podemos dar, para que no se frustre todo".Por último, Ramos informó que pudo mantener una entrevista con la cónyuge de César Miño, quien concurrió acompañada "con su apoderado legal, el doctor Cedro".Si bien en las últimas horas la causa tuvo un repentino avance que pareciera encaminar hacia el esclarecimiento, aún es un enigma lo que sucedió con los dos entrerrianos que desaparecieron de un día para otro cuando viajaban a Paraguay a hacer compras.El propio fiscal de Instrucción de Santo Tomé, Francisco Ramos, admitió de manera pública que la principal hipótesis que se maneja es que los concordienses fueron víctimas de un robo y luego asesinados.Miño y Quintana salieron de Concordia el 20 de septiembre con destino a Encarnación.En sus bolsillos llevaban 13.000 pesos para realizar compras de indumentaria y bazar que luego revenderían. Sin embargo, nunca cruzaron la frontera y su rastro se perdió en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, al norte de Corrientes.En ese lugar fueron registrados por las cámaras de seguridad de una estación de servicio. La Policía de Corrientes también tendría otra filmación en la que aparece la camioneta Peugeot Partner Patagónica en la que se movían los hombres, sobre la Ruta Nacional Nº 14, pero con destino al sur, en sentido opuesto al que debían seguir camino a Encarnación.Esas imágenes serían posteriores a las de la estación de servicio, lo cual no hizo más que sembrar más incógnitas al intrincado caso.Y como si algo le faltara, semanas después (primeros días de octubre) apareció destruida e incendiada la camioneta en la cual viajaban los dos hombres.Fuentes policiales dijeron que el lugar donde fue hallada desmantelada y quemada la camioneta es una zona rural con muy escasa población. Está a sólo tres kilómetros de la zona urbana y a unos 600 metros de la Ruta Provincial 34."Es gente que conoce la zona", dijo uno de los policías que trabaja en la investigación.Para el oficial, el lugar donde fue incendiada la camioneta no fue elegido al boleo.Los investigadores sospechan que la camioneta, patente LMQ 666, fue desmantelada en otro lugar y luego llevada e incendiada en cercanías de San Carlos para borrar todo tipo de huellas. Además, constataron que le habían quitado el motor, los trenes trasero y delantero, el volante, el tanque de combustible y otras autopartes.Fue un obrero rural quien alertó a la Policía de San Carlos sobre el vehículo destruido en medio de una forestación.El hombre contó además que el rodado fue quemado el 5 de octubre, dato que coincide con el resultado de las pericias.En otro orden de cosas, los pesquisas descartaron que los hombres hayan llegado a Encarnación porque no figuran en los registros de Migraciones del puente San Roque González de Santa Cruz. También rastrillaron un tramo de la Ruta 14 para descartar algún accidente vial. Fuente: (El Litoral).-