Fiscal pide participación de todos los peritos en la autopsia al cuerpo hallado

La Procuración General de la Nación informó a través de su sitio Fiscales.gov.ar, que la titular de la Fiscalía Federal de Esquel, Silvina Ávila, solicitó el traslado de los restos el martes al mediodía en el expediente que tramita un habeas corpus por la averiguación de paradero del joven. Asimismo, requirió que en la medida "participen todas las partes que integran la causa entre ellos las cinco querellas".



Pese a que en un primer momento habían informado que entre los requeridos incluían a un gendarme imputado, desde Fiscales señalaron a este medio que el efectivo Emmanuel Echazú "no es imputado" sino que "se presentó en el expediente" con abogado propio con el motivo de ser querellante por la herida recibida, presuntamente por los mapuches durante la represión realizada por la fuerza de seguridad.



Asimismo, señalaron que eso no se resolvió porque sería una contradicción aceptarlo como querellante por que la Gendarmería es objeto de investigación.



La fiscal exigió la presencia de todos los involucrados para evitar más dilaciones. "De no realizarse con la intervención de todos los legitimados en el expediente quedaría abierta la posibilidad a que se deba reordenarla, con el desgaste, incertidumbre y el sufrimiento que implicaría a los familiares de la víctima, sin soslayar las posibles impugnaciones o cuestionamientos que un peritaje de tal envergadura podría acarrear", sostuvieron desde la fiscalía patagónica.



Según se informó oficialmente, el Ministerio Público Fiscal de Alejandra Gils Carbó propuso "la participación en todo el proceso (de traslado) del Equipo Argentino de Antropología Forense a los fines de resguardar la cadena de custodia y reasegurar las medidas". Esta medida se adoptó en el marco un convenio firmado entre la organización y la Procuración el 27 de abril de 2015. En ese marco, la fiscalía de Esquel reclamó el cumplimiento en la pericia del "Protocolo Modelo para la Investigación legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias", de la ONU, conocido como "Protocolo de Minnesota".



Si el juez federal Gustavo Lleral acepta el pedido, el traslado se haría este miércoles en un avión de Prefectura.



El cadáver fue hallado "a 300 metros río arriba desde el epicentro del conflicto que se desarrolló el día 1° de agosto de 2017", en una referencia al corte de ruta en el que Santiago fue visto por última vez. En un principio, el rastrillaje había sido solicitado por la fiscal Ávila en la causa carataluda "NN sobre desaparición forzada de personas". Pero con los testimonios de los gendarmes en el habeas corpus que ahora tramita Lleral y antes instruía Guido Otranto, tanto la fiscal como el magistrado decidieron trasladar el rastrillaje al marco de la segunda investigación.



"Como se informó oportunamente, el rastrillaje realizado fue impulsado por esta Fiscalía Federal y la Procuvín, con la asistencia técnica del EAAF, que colabora desde los inicios en el expediente", detalló Ávila en el comunicado.



La Fiscalía destacó la "importante" colaboración prestada por la Procuvín en el desarrollo de la pesquisa , así como de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelicuencia, la Dirección General de Orientación a la Víctima y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional, de la Procuración.



A la espera del reconocimiento



La familia emitió un comunicado referido al hallazgo del cuerpo en el río Chubut, cercano a la comunidad mapuche Resistencia Cushamen, sin confirmar que se trata del desaparecido hace 78 días, y afirmando que el lugar "había sido rastrillado en tres oportunidades". En el texto, aclararon que "no es posible establecer la identidad" del cadáver hasta tanto no se le practiquen las pericias pertinentes, y agregó un pedido de respeto a la familia en el "difícil momento" por el que pasan.



Lleral, quien fue a la comunidad mapuche apenas recibió la información del hallazgo, y acompañó el traslado del cuerpo a la morge judicial de Esquel.



El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, fue el primer funcionario del Gobierno nacional en llegar a Esquel, tras conocerse el hallazgo del cuerpo durante rastrillajes de Prefectura. "Recibimos noticias de un cuerpo que fue hallado en el río; más que esto no puedo decir, acabo de aterrizar", dijo apenas llegó a la ciudad chubutense.



Avruj llegó acompañado por el perito Alejandro Inchaurregui, que trabaja con la familia de Santiago Maldonado, y una abogada de confianza de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes volaron en un avión dispuesto por la Presidencia de la Nación.