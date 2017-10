"Doy gracias a Dios que se pudo comprobar mi inocencia", dijo Otero

Policiales Condenaron a Wagner a perpetua por la violación y asesinato de Micaela García

Gabriel Otero, quien fue absuelto de culpa y cargo en el juicio que condenó a Sebastián Wagner por la violación y asesinato de Micaela García, antedijo que siempre estuvo "confiado y tranquilo".En la oportunidad, se le consultó a Otero su opinión respecto a Wagner. "No tengo nada que decir de Wagner, él no era mi padrastro como se dijo, porque yo tengo a mi papá vivo; él sólo era la pareja de mi mamá", acotó al respecto.Otero permaneció bajo prisión domiciliaria durante unos seis meses, mientras duró la investigación por el crimen de la joven de Concepción del Uruguay registrado en abril de este año."Siempre me defendí yo, estuve parado por mí, la peleamos por mí", aseguró, al tiempo que adelantó: "Ahora tendré que pelearla porque voy a tener problemas para conseguir trabajo, ya que perdí el trabajo que tenía".