Falleció adolescente que estaba internada por sobredosis de cocaína

Foto: Hospital Pediátrico de Corrientes. Crédito: El Litoral de Corrientes

Tras permanecer más de 10 días internada en el Hospital Pediátrico de Corrientes, falleció ayer la adolescente de 15 años que ingresó por sobredosis de cocaína, luego de participar de una fiesta de cumpleaños en esa ciudad.

Se trata de Abril Fernández, quien murió de un paro cardiorespiratorio. En las últimas horas, se le había diagnosticado muerte cerebral.



El cuerpo de la menor fue derivado al Instituto Médico Forense para la correspondiente autopsia médico legal. Por el caso, aún no hay detenidos.



Loreña Nuñez, madre de la víctima, había manifestado que su hija fue intoxicada por sobredosis de cocaína y tenía golpes en todo el cuerpo.



De acuerdo con la pesquisa, el sábado 30 de septiembre, la joven le pidió permiso a su madre para asistir a una fiesta de cumpleaños de 15 a la cual iba a ir con una amiga.



"Le pedí que no tarde. Salió el sábado a la noche, volvió a casa, comió algo y después no la vi hasta las 8 del domingo, cuando me avisaron que estaba muy grave".



"Un muchacho que no conocía fue quien me avisó. Vino en moto y él me llevó al Hospital Escuela. Me contó que llevó a mi hija al hospital y que la ayudó, y que mi hija le mordió la mano cuando quiso ayudarla", relató.



Nuñez aseveró que no sabía en qué lugar exacto fue el cumpleaños: "Sólo sé que era cerca de mi casa. A la chica de la fiesta no la conozco, era amiga de una amiga de mi hija. Y ahora la amiga que la llevó niega haber estado en el cumpleaños".



"Ella tiene golpes en todo el cuerpo, como que quiso defenderse. Es como que la trompearon. En todo el cuerpo tiene marcas, como que le pegaron varias veces hasta dejarla inconsciente", precisó en su momento la mujer que ahora reclama justicia y celeridad en la causa; por la cual hasta el momento no se ha ordenado la detención de nadie. El hecho no tiene carátula, dependerá del fiscal en turno.



Los familiares de Abril identificaron a dos jóvenes quienes, al parecer, estuvieron en las últimas horas con la víctima, publica El Litoral de Corrientes.



Uno es un joven conocido como el "Negro Moro" y al otro le dicen "Yeye". Ambos podrían ser demorados para declarar.