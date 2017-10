Hospitalizaron a una mujer que fue asaltada cuando ingresaba a su casa

La víctima del robo, fue una mujer de 75 años que ingresaba a su domicilio y que terminó golpeada y en el piso, luego de que un par de sujetos, le arrancaran la cartera con sus pertenencias.La mujer que fue asaltada por sujetos en moto cuando ingresaba a su casa, contó a Elonce TV lo que sucedió. "Estaba en la puerta de mi casa, sacando la llave de la cartera para entrar y pasó una moto por la vereda y me arrancó la cartera", relató la mujer de 75 años y agregó quePese al mal momento vivido, la mujer se alegró porque las cosas de valor, las llevaba en las manos, y mencionó el celular y los papeles de la mutual. "Lo único que en la cartera estaban las llaves del departamento. Lo peor es la cuestión de los golpes", afirmó a Elonce TV y agradeció a los vecinos por la rápida atención recibida.Por otra parte, la mujer que sufrió el asalto y varios golpes, mencionó que no se trata de una zona insegura. "Hace quince años que vivo acá y nunca me pasó nada", resaltó, pero lamentó tener que ir al hospital por el fuerte golpe en su codo y temía haber padecido una fractura. Elonce.com