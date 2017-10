Familias de concordienses desaparecidos piden "rastrillaje aéreo"

"Estamos abandonados, no tenemos nada, ni sus familias ni la justicia. Estamos con las manos vacías. Queremos los resultados de las imágenes de Posadas. Si no tenemos respuestas, seguiremos haciendo esto, marchando, para que nos escuchen; es la única forma para que nos escuchen", aseveró Fiamma Chapay, esposa de Cesar Miño.La esposa de Quintana, en tanto, recordó que no tienen forma de solventarse, "para poder viajar para buscar datos.En tanto afirmaron:. Hay dos familias destrozadas, y nadie nos escucha. Estamos gritando a los cuatro vientos, `ayuda, ayuda` y no lo hacen", detalló Yanina Duarte, acotando que solicitan "apoyo" a la comunidad de Concordia, para que los acompañen en las marchas.