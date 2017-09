En Gualeguaychú secuestraron 3 kilos de cocaína y 2 de marihuana en un año

Foto: La mayor cantidad de droga se ha secuestrado en rutas

Los datos que surgen desde septiembre del 2016 a la actualidad son sorprendentes. El diario El Día da cuenta de que mientras el narcotráfico ha avanzado considerablemente en la zona y el número de adictos de Gualeguaychú que busca contención en centros de rehabilitación ha crecido sostenidamente, los secuestros de todo tipo de droga en la ciudad son mínimos.



A principios de julio ese medio publicó un informe especial sobre la presencia de una droga que hace estragos en los sectores más humildes, y sobre todo en los más jóvenes: la "cascarilla". Esta droga es un derivado de los residuos de la cocaína que se fuma en una pipa y tiene un efecto muy similar al "paco".



Para llegar a la cascarilla se necesita conseguir una dosis de cocaína; se coloca la droga en una cuchara sopera, se mezcla con bicarbonato y en ocasiones se le agrega agua; eso se calienta con fuego hasta que hace ebullición y se deja enfriar para que se forme una especie de 'cáscara' consistente. Una vez fría, se hace polvo y se deposita en la pipa, que generalmente es un caño casero con "virulana" dentro, junto a cenizas de cigarrillo y otros componentes totalmente nocivos.



A pesar que el consumo de este tipo de estupefaciente ha crecido notablemente en Gualeguaychú, los registros sobre procedimientos policiales y de Gendarmería que han sido publicados en los diferentes medios de comunicación nada informan sobre la presencia de la "cascarilla".



El jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, dijo que Entre Ríos "es una provincia de tránsito por tener una ubicación estratégica" para el narcotráfico y destacó el importante trabajo que se realiza en la lucha en conjunto con las demás fuerzas federales.



En una entrevista que brindó en junio, Roncaglia aseguró que "la Policía de Entre Ríos está trabajando muy bien, interceptando camiones con cargamentos de droga" y que la intención de la fuerza federal era "investigar a las organizaciones y no quedarnos con el secuestro en la ruta". Además, informó que "los secuestros de drogas aumentaron un 100 por ciento respecto del año pasado".



Lo que señaló este funcionario es totalmente coincidente con lo ocurrido en los últimos 12 meses en la provincia. Es cierto que la Policía de Entre Ríos realizó varios procedimientos y logró un importante secuestro de drogas en distintos puntos, pero sobre todo en los puestos ubicados sobre las rutas.



En el departamento Gualeguaychú, en cambio, la fuerza de seguridad que mayor número de secuestros logró fue Gendarmería Nacional. En el puesto ubicado en el kilómetro 73 de la Ruta Nacional 14, en su intersección con la Ruta Provincial 20, se sacó de circulación 521 kilos de marihuana y nada de cocaína.





Pero si se enfoca la mirada a lo actuado dentro de la ciudad de Gualeguaychú, se puede establecer que el Escuadrón 56 confiscó sólo un kilo de cocaína y otro número de menor cantidad en cebollines escondidos dentro de 35 botellas de cerveza. Todo ello a lo largo de un año.



La Policía de Gualeguaychú tampoco ha tenido números que contradigan este informe. En septiembre del año pasado se incautaron 14 plantas de marihuana; en enero se halló un kilo de cocaína en un procedimiento que realizó el personal de Toxicología en Talitas; en marzo se detuvo a un joven de 19 años al encontrarle 21 gramos de marihuana y 16 gramos de cocaína en una vivienda de Acceso Sur y Florida; en abril secuestró un kilo de marihuana durante un allanamiento en San José y Monzoni; y en junio le encontraron 37 "bochitas" de cocaína en la mochila a un joven de 24 años que ingresó al Hospital Centenario tras chocar con un vehículo. Asimismo, en agosto se desarticuló una banda narco que operaba entre Buenos Aires, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Y, en ese mismo operativo, en la ciudad del Carnaval del País se realizó un allanamiento, pero no se conocieron detalles sobre lo incautado.



Si bien no puede ser tomado dentro de la estadística, es válido destacar un procedimiento que realizó la Policía de Entre Ríos el 19 de junio en el departamento Islas del Ibicuy, que permitió que nunca llegara a Gualeguaychú un vehículo que trasladaba 24 kilos de marihuana. En esa ocasión, un hombre y una mujer que se dirigían a esta ciudad, fueron detenidos.



La Policía Federal poco ha aportado a la estadística. Esta fuerza es la que menos trabajo realizó a lo largo de los últimos 12 meses. Si bien tiene su sede en Concepción del Uruguay, el último procedimiento llevado a cabo en Gualeguaychú fue en junio de 2016, cuando se allanó un domicilio en el barrio Yapeyú, se detuvo a dos personas y se secuestraron 50 cebollines de cocaína.



En total, y contemplando las actuaciones que se realizaron sobre las rutas que bordean Gualeguaychú, Gendarmería y Policía de Entre Ríos secuestraron 522 kilos de marihuana y 15 kilos de cocaína, pero de ello sólo 3 kilos de cocaína y 2 de marihuana se confiscaron dentro de la ciudad.



Los 15 kilos de cocaína se completan con un procedimiento que realizó el personal de Aduana argentina en el puente internacional General San Martín en febrero. En esa ocasión se detuvo a dos bolivianos que intentaban cruzar desde Gualeguaychú hacia Fray Bentos con 12 kilos escondidos en la carrocería de una camioneta.



En definitiva, la media tonelada de marihuana y los kilos de cocaína secuestrados en las rutas demuestran que Entre Ríos no sería una provincia productora, sino que el corredor del río Uruguay es el camino obligado que el narcotráfico utiliza para el abastecimiento de Buenos Aires.