Supuesto abuso en escuela de Concordia: siguen declaraciones en Cámara Geselll

Las declaraciones en Cámara Gesell, están "complicando la prueba de la materialidad del hecho", detalló a Elonce TV el abogado de la familia del niño supuestamente abusado en escuela de Concordia.



El abogado Martín Jáuregui, quién representa los intereses de la familia del menor supuestamente víctima de abuso en la escuela N° 14 "Coronel Navarro" de Concordia, informó a Elonce.com que las declaraciones en Cámara Gesell, están "complicando la prueba de la materialidad del hecho".

Este martes se realizó una nueva cámara Gesell de los menores mencionados y este miércoles, a las 9, habrá otra.



"Tenemos algunos elementos conforme a los dichos del chico, aunque si esto no se ve corroborado con los testimonios en Cámara Gesell de los menores nombrados, se va a complicar la prueba de la materialidad del hecho", puso relevancia.



El abogado aclaró que el chico supuestamente abusado, "mencionó a otros menores, y esos menores no están corroborando los dichos del chico. Hay versiones contrapuestas en Cámara Gesell. No podemos entrar en la autoría, sino podemos salir de la materialidad del hecho".



"Con posterioridad, va a surgir la necesidad de hacer pericias psicológicas a los menores", indicó el letrado. Elonce.com.