Sergio Maldonado afirmó que el juez no lo recibe y anunció que lo recusarán

Sergio Maldonado afirmó hoy que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, no lo recibe ni toma declaración a testigos y anunció que recusará al magistrado en el expediente que sigue por el hábeas corpus de su hermano Santiago Maldonado, desaparecido hace 49 días."Están los testigos para declarar y no me recibe", se quejó Maldonado, quien señaló que Otranto se comporta como "el abogado de Gendarmería".El hermano del joven artesano afirmó que la familia ya recusó al juez en un expediente por presunta desaparición forzada de persona y anunció que ahora también lo harán en otra causa, por un pedido de hábeas corpus.Maldonado consideró que Otranto "no está capacitado ni siquiera para recibirnos a nosotros" y se quejó de que "sí tiene tiempo para salir en un diario posando en fotos diciendo que mi hermano lo más probable es que se haya ahogado en el río"."No entiendo cómo duerme a la noche o cómo se levanta a la mañana", señaló en declaraciones periodísticas, al cusetionar en duros términos al juez federal de Esquel.Maldonado se mostró molesto por la demora en tomar declaración a testigos que afirman haber visto a personal de Gendarmería con su hermano el día de su deasparición, el 1 de agosto pasado.Señaló que estaban listos para declarar la semana pasada, aunque la audiencia se demoró y se quejó de que esta mañana el juez Otranto recibía a abogados de Gendarmería.Además, volvió a cuestionar al juez por el operativo realizado este lunes en territorio ocupado por una comunidad Mapuche en el que según testigos fue visto por última vez Maldonado."Es lo que dije ayer, fue todo un circo lo que hicieron, una payasada mediática. Algo que no tenía sentido", subrayó el hermano del joven desaparecido.Además, resaltó: "la esperanza es lo último que voy a perder, si siguen buscando las Madres (de Plaza de Mayo a sus hijos) después de 40 años yo, que hace 49 días (busco a mi hermano), tengo que seguir buscándolo no me queda otra". (NA).-