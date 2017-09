Se "cayó" una de las denuncias sobre supuesto abuso en escuela de Concordia

El abogado Martín Jáuregui, quién representa los intereses de la familia del menor supuestamente víctima de abuso en la escuela N° 14 "Coronel Navarro", informó que una segunda denuncia se "cayó" por inconsistencias en lo declarado en Cámara Gesell.



"Uno de los padres se asustó porque la causa tomó estado público y notó comportamientos extraños en su hijo, e hizo la denuncia", detalló. Sin embargo, cuando "fue interrogado, el niño refirió no haber sido víctima", acotó el letrado. Y enfatizó que, por lo tanto, esa "denuncia se cae", aunque "faltan dos más", para corroborar. Serían de dos potenciales víctimas que involucrarían al mismo grupo de menores atacantes.



Yendo a lo declarado por el primer menor, el abogado insistió en que su declaración en Cámara Gesell fue "un relato lógico, bastante serio y sin rastros de fabulación". Sumado a aspectos de "ubicación tiempo espacial adecuada" donde "menciona nombres".



De esa secuencia narrada por la supuesta víctima, se desprende que habría tres agresores identificados, y que "son varias las víctimas"; y no solamente "un día sino varios días". Será tarea, ahora, de la Justicia, "corroborar la materialidad del hecho", sostuvo Jáuregui.



Otros detalles que se desprenderían del relato del estudiante de quinto grado es que el supuesto abuso habría ocurrido en un aula de sexto grado, "en un recreo, en el turno mañana".



En ese marco, el letrado agregó que del delito que se investiga "no hay secuelas físicas", aunque se guardó de dar mayores detalles, para preservar la intimidad de una causa en la que hay menores involucrados. (Diario Río Uruguay)