Docente fue denunciado por presunta violación

Un docente de Física de 24 años fue denunciado en la Justicia de Concepción del Uruguay por un supuesto hecho de violación.



El hecho habría ocurrido el sábado último, e involucró a dos militantes de la JP Evita, de Concepción del Uruguay. En la denuncia interviene la fiscal Melisa Ríos, de la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay, que ya ordenó un allanamiento en la casa del profesor denunciado. Se trata de un activo dirigente sindical y político, de activa participación en las marchas que hubo en abril último a raíz del femicidio de la joven estudiante Micaela García, quien provenía, precisamente, de las filas de la JP Evita.



Pero además ejerce la docencia en varias instituciones educativas de La Histórica.



El docente acusado, cuyas iniciales son DC, fue inmediatamente escrachado en las redes sociales. Su nombre y su fotografía rápidamente se viralizaron, y su agrupación, el Movimiento Evita, recibió duras críticas de parte de la agrupación feminista Brujas Insurrectas - Colectivo Feminista.



"¿Acaso las feministas no queremos escrachar a los violadores por cielo y por tierra? ¿Acaso desde el Movimiento Evita sólo van a salir por las redes a aclarar que su dirigente fue expulsado y después dejar todo calmo como si nada hubiera pasado?", lanzó la agrupación feminista.



"No, no, compañeras, las feministas condenados a los machistas que reproducen el patriarcado y cuanto más de esa manera", señalaron. "Por eso, sostenemos y seguiremos sosteniendo que sin importar quién sea, al comportamiento machista, organización y escrache feminista", agregaron.



De acuerdo a lo que publicó 03442.com.ar, la Justicia de Concepción del Uruguay se encuentra investigando un grave caso de supuesto abuso sexual que al trascender generó un gran repudio de la comunidad, ya que involucraría a un profesor de Física vinculado a organizaciones feministas.



La presentación ante las autoridades judiciales la habría realizado la madre de una joven. El hombre denunciado es conocido en Concepción del Uruguay por ser dirigente y referente del Movimiento Evita y JP Evita de Concepción del Uruguay.



Lo que trascendió es que el profesor y la chica que efectuó la denuncia tendrían una relación. Pero el sábado ocurrió que el docente habría forzado a la chica a una relación sexual no consentida.



Enterados de la denuncia, desde el Movimiento Evita salieron a dar su versión de los hechos. Aunque debieron desandar los pasos dados: primero emitieron un comunicado en el que pusieron el nombre del sospechado; después, lo eliminaron, y redactaron otro y fue posteado en las redes.



El texto de la agrupación política, dice:



"A raíz de la denuncia por abuso sexual, de público conocimiento hacia un miembro de nuestra organización y como fuerza política que brega por la equidad de género, nos vemos en la obligación de tomar una firme posición, fiel a nuestros principios y a las banderas que alzamos a diario.

"Por tanto, hemos resuelto:



"Repudiar y denunciar cualquier acto de violencia de género, hacia cualquier mujer; sin vacilar y manteniendo una postura inflexible ante estos hechos. Acompañando a la víctima y manteniéndonos a su disposición.

"Respetar la investigación de la justicia, custodiando que se realicen los procesos legales, conforme a la perspectiva de género que la situación requiere.



"Apartar de nuestra organización al involucrado, actuando acorde a lo expuesto anteriormente, hasta tanto se esclarezca su situación y concluya la investigación judicial.



Frente de Mujeres Evita Concepción del Uruguay".

Fuente: El Diario