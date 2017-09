"Pensé que era un pozo", declaró la mujer acusada de matar a su novio rugbier

Sociedad El detonante de la pelea entre el rugbier y la mujer que lo mató fue un embarazo

Tras la imputación de la mendocina Julieta Silva (29) por homicidio doblemente agravado por el vínculo de pareja y por alevosía, la joven dijo que no quiso atropellar y matar a su novio, Genaro Fortunato (25), a la salida de un boliche de San Rafael tras mantener una discusión con el joven rugbier. Durante la noche de este lunes, la acusada-madre de dos hijos y propietaria de un local de indumentaria- fue trasladada a la Penitenciaría local, arriesgando la pena máxima de prisión perpetuaSegún publicó el portal sureño Sitio Andino, la mujer pensó que estaba transitando sobre pozos en la calle. "Pensé que había pisado un pozo", expresó Silva, al tiempo que le aclaró a la fiscal que lidera la causa, Andrea Rossique, que se dio cuenta de lo que ocurrió cuando se lo señaló un cuidador de autos de la zona aledaña al bar La Mona que intentó detenerla. "El chico me decía: lo pisaste, lo pisaste, pero no lo había visto", relató. Una vez que paró la marcha del Fiat Idea, se dio cuenta de que había atropellado a su pareja por lo que no dudó en "llamar inmediatamente al 911".Durante la mañana de este lunes, la fiscal, antes de imputarla y tomarle declaración, aclaró que "no podía tomar una medida de privación de libertad en el estado de angustia en que estaba esta chica". En tanto, la funcionaria judicial dejó en claro que Silva no atropelló al joven dos veces, como se conoció en un primer momento, por lo que descartó la versión inicial de que ella atropelló a Fortunato, continuó la marcha, dio un sorpresivo giro en "U" y lo arrolló. Asimismo, se espera que este martes la fiscal pueda avanzar en la causa, sumando nuevas pruebas y testimonios que complican a esta mujer.Para los investigadores, el desencadenante de la furia de Silva sería un mensaje en el celular que recibió Genaro de una ex novia de su edad, con quien estaba esperando un hijo. Tras el sorprendente desenlace, la futura mamá, Agostina Quiroga Arana, utilizó las redes sociales para recordar y despedir al joven con un mensaje que confirmó que espera un hijo con él."Así eras vos. . . Siempre tan feliz, tan jodón, tan vos. . . así quiero que te conozca Fran. . . un pedacito tuyo quedó acá y estoy feliz de que sea yo quien lo de?", expresó Agostina en su perfil de Facebook, donde comenzó a recibir infinidad de comentarios de aliento ante el futuro que le espera junto a su pequeño bebe.Por su parte, el padre de Genaro, consternado por la pérdida de su hijo, escribió un sentido mensaje en su perfil de Facebook. "Se me ha apagado el sol, me falta el aire, me cuesta moverme. . . pero aquí estoy mi bebe, como siempre. Te amo hijo mío", expresó Miguel Fortunato.