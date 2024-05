Familia pide ayuda para costear el sepelio de su hijo de 19 años

Michael Zalazar, de 19 años, falleció este miércoles en barrio Presidente Perón. “Todavía no se sabe el por qué, están haciendo la autopsia. Estamos pidiendo por favor si pueden colaborar con dinero porque el tema del sepelio es muy caro. Es una familia humilde, sin trabajo fijo”, dijo Silvia, aComentó que “amigos, conocidos, familiares están colaborando, sobre todo con el tema de la comida porque están sin trabajar sus padres. Son muchos los gastos del sepelio y necesitamos ayuda”.“Nos están pidiendo $250.000 para la chapa del cajón. Aparte, el servicio está en $800.000. Nos dieron un lugar en Parque de la Paz pero no sabemos qué hay que pagar en administración. Estamos con esto y el shock de la muerte, porque fue todo muy rápido, repentino. Con los padres y los hermanos estamos tratando de juntar el dinero, de solucionar”, agregó.Informó que “aún le están haciendo la autopsia, no sabemos cuándo van a entregar el cuerpo. Los amigos se quedaron toda la noche en su casa. Una vecina nos cedió su garaje para estar, porque la casa del nene es chica”.Para colaborar, alias: candevicentin