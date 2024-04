Justicia va a los Barrios: “Viven más de 30 familias que no tienen agua potable

“La Justicia va a los Barrios” estuvo este miércoles en el Barrio Mariápolis, más precisamente, en calle Pedro Londero, de la ciudad de Paraná. La iniciativa tiene como objetivo acercar el servicio de la Justicia a las personas sin necesidad de que concurran a los Tribunales de su localidad.En ese sentido,dialogó con Pablo Barbirotto, encargado del programa “La Justicia va a los Barrios”, quien manifestó: “En principio, nos encontramos con la situación del asentamiento, donde viven más de 30 familias que no tienen agua potable, por lo que hay varios chicos enfermos ya que consumen agua del río o la que está acumulada. En conjunto con la Facultad, hemos estado hablando sobre los cuidados que se tienen que tener para potabilizar el agua y las cuestiones de salud”.Acerca de las consultas, indicó: “Fueron por la situación del asentamiento, en el cual hay un merendero, pero al no estar constituido como una vecinal, no tiene acceso a recibir los aportes municipales o provinciales para darle de comer a los chicos. También muchas cuestiones que tienen que ver con trámites ante Anses, jubilaciones 4035 y aquellas que tienen que ver con personas que no cuentan con el Certificado Único de Discapacidad para acceder a los derechos que les corresponden”.En cuanto al DNI, comentó: “La cuestión tiene que ver con el cambio de domicilio, donde la gente de Anses y Renaper realizan el turno inmediato para que accedan a la modificación del trámite, así como la carta de gratuidad para que no paguen ningún tipo de sellado para realizar el documento”.Por su parte, el docente Darío Bejarano, de Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de Uader, mencionó: “Acompañamos el proyecto de ‘Justicia va a los barrios’ con un stand en movimiento desarrollado por estudiantes, donde detectamos factores de riesgo y entregamos folletos a la comunidad sobre temas relacionados a la actualidad como el dengue”.Con respecto a la problemática, expresó: “Toman agua de lluvia, la almacenan, también nos mencionaron la provisión a través de camiones, los cuales a veces llegan, por lo que dimos recomendación en cuanto a la conservación del agua con el cloro, mantenimiento y drenaje”.“Además, tratamos de hacer recomendaciones en base a problemas típicos del sector, donde hacemos un relevamiento de estos problemas para transmitir los datos al Centro de Salud de referencia”, concluyó.