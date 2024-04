Empleados de sanatorio realizan medidas de fuerza en reclamo por pago salarial

Empleados del Instituto Cardiovascular de Entre Ríos (ICER) realizan asambleas con quite de actividades ya que han cobrado un porcentaje muy bajo de los haberes del mes de marzo.Mariela Ponce, secretaria general de la Asociación de trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Entre Ríos, explicó aque “después de varias instancias de diálogo y audiencias en la Secretaría de Trabajo, acordamos con los trabajadores, que son un 80% los que están adheridos, hacer esta medida de fuerza”. La misma se realiza de 7 a 9 y de 14 a 16.“Los trabajadores están muy preocupados, sin cobrar el aguinaldo, el sueldo de marzo, y esperando que los directivos den respuesta. Ellos dicen que no pagan por las obras sociales pero esta situación se viene repitiendo sistemáticamente”, afirmó.Por su parte, Carla Caraballo, delegada de los trabajadores, recordó que “hace seis años que estoy en este lugar y siempre amenazan con el cierre. Tomamos esta medida porque es el último recurso que tenemos. Desde que empecé nos pagan el sueldo en cómodas cuotas durante el mes y el aguinaldo siempre atrasado. El aguinaldo de diciembre no lo hemos cobrado y sólo el 40 por ciento del sueldo de marzo”.La empresa consta con 35 empleados, de los cuales la mayoría depende de este trabajo.“Ellos no aguantan más y decidieron hacer esta medida de fuerza para ser escuchados y visibilizar esta situación. Además, saben que matemáticamente la situación da para que puedan cobrar en tiempo y forma sus haberes”, dijo finalmente Ponce.