Se celebró el Día Internacional de la Tierra: el aporte de fundación CAUCE

Por la celebración del Día Internacional de la Tierra,se contactó con Glenda Mangia, integrante de la Fundación CAUCE, que destacó la importancia de la bioferia que se realizó en el hipódromo en Palermo.En primer lugar, la mujer destacó por qué se conmemora la celebración del Día Internacional de la Tierra: “Fue para poner en valor la importancia que tiene el cuidado de nuestro planeta. Este año la temática es la contaminación por plástico. Sabemos que es una problemática que hace muchísimos años genera repercusión, pero sigue siendo un problema para la población y para nuestros recursos naturales que se ven altamente contaminados por este material”.Ante la contaminación, desde la Fundación Cauce “se viene trabajando en diferentes temáticas, pero en particular con el plástico tenemos un documento que habla del río Paraná y tenemos una sección específica que habla de la contaminación que tiene con este material. También estamos por publicar un documento sobre la contaminación atmosférica con plástico que tiene la ciudad de Paraná. Nosotros trabajamos más como fundación, pero es un grave problema. Por más que se buscan alternativas nuevas, es algo que no se termina de radicar al 100%”.Sobre la quinta bioferia, explicó el rol que tuvieron en el hipódromo de Palermo: “En este año en particular, participamos las organizaciones de la sociedad civil. Estuvimos con asociaciones amigas de todo el país participando y lo que tiene la bioferia de innovador es que por diferentes sectores, hay empresas y emprendimientos que tienen un enfoque de sustentabilidad, tanto de lo que es la alimentación, el turismo, el bienestar y la salud, había una sección de decoración y ropa”.En su caso particular, detallaron: “Estuvimos con un stand informativo los tres días. Teníamos a disposición todos nuestros documentos y folletería de la fundación sobre lo que trabajamos. Con nuestro compañero Julián Parodi, hicimos intervenciones y talleres sobre alimentación y agroecología con las personas que participaron de la feria”.Sobre los aprendizajes y reflexiones que se llevaron del evento, afirmaron: “Principalmente, las intervenciones y cantidad de actividades que se pueden hacer con la comunidad. Vimos muchas organizaciones de Buenos Aires que tienen ciudades con poblaciones mucho más grandes que la nuestra y vimos que había diferentes maneras de intervenir y de brindar educación que son muy originales. Por ejemplo, a través de juegos, generación de contenidos en redes sociales y nos trajimos toda esa experiencia para que las temáticas que trabajamos las podamos hacer más amenas y se puedan entender en toda la población”.“Damos talleres tanto en las escuelas como en las empresas que nos convocan. A veces hacemos alianzas con los municipios en la provincia para poder llevar nuestra información y contenido a diferentes públicos, necesidades e intereses”, remarcó sobre su manera de comunicar en Entre Ríos para preservar el medio ambiente.Para seguir interesado en el tema, se puede seguir la actividad en Instagram en la cuenta Cauce_ecológico y en la web cauceecologico.org