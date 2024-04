Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Uader, se preparan para la marcha de este martes, en defensa de la universidad pública. El encuentro iniciará a las 16 horas y se movilizarán hasta Casa de Gobierno.En ese sentido,dialogó con Florencia Vázquez, estudiante del Profesorado de Educación Primaria, quien manifestó: “Estamos tratando de ayudar como todos los años a cada alumno, donde ofrecemos una merienda y apuntes para aquellos que no puedan comprar. Además, confeccionamos carteles para la marcha de mañana, la cual será muy importante y estaría bueno que todos puedan asistir para defender a la educación pública”.Además, acotó: “Durante la confección de los carteles, había una catedra dando clases en el patio y muchas chicas se sumaron para ver qué estábamos haciendo. También charlamos preocupados por la situación en la que estamos, con el objetivo de organizarnos para mañana asistir a las 15 horas, donde haremos una intervención”.A su vez, Anabel Barreto, estudiante del Profesorado de Educación Primaria, mencionó: “Estamos convocando para mañana a las 15 horas en la Plaza de Mayo, para una intervención artística sobre los pañuelos con el motivo de educación pública para defender y sumarnos, no solamente a los estudiantes y docentes, sino a la comunidad en general”.Por último, señaló: “Están haciendo muchos recortes nacionales y provinciales, donde la gurisada lo siente al no poder llegar a comprar un apunte. Hay algunos que cursan desde las 13 hasta las 23 horas”.