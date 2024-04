Blanca cumplió 100 años y lo festejó rodeada de sus amistades

Blanca cumplió 100 años el pasado, pero los festejó este miércoles. De la celebración participaron sus amistades e integrantes de la Liga de Madres de Familias.Al respecto,dialogó con Estela Maris Salas, presidenta de la Liga de Madres de Familias, quien manifestó: “Es una alegría tener una integrante que cumpla 100 años y en el estado óptimo que se encuentra. Hasta 2023, llevó adelante el subsidio familiar donde llevaba todos los números y este año no lo quiso hacer, pero lo realizó excelente. También nos acompañó en viajes que hicimos y es un ejemplo para todos nosotros. Hoy teníamos que homenajear a una persona que hace más de 50 años que está sirviendo a la Liga de Madres de Familias”.Asimismo, acotó: “Es integrante de la comisión y todos los terceros miércoles del mes nos reunimos con todas las secciones, en la cual participa. Para nosotros es un gran ejemplo por la fuerza de voluntad que hace”.“Es una persona con espiritualidad, grandeza, donde aprendimos mucho porque siempre está del lado de quien lo necesita y son los valores que pretendemos en una Liga de Madres”, reconoció.En tanto, Blanca comentó: “Ver tanto cariño me hace mucho bien. La Liga de Madres me ha ayudado más de lo que hice porque me ha permitido tener en buen estado la cabeza”.“Dejé de trabajar porque no podía andar tanto, pero le debo agradecer al Señor que no tengo dolores. Me encanta cocer”, sostuvo.A su vez, recordó: “Las palabras de mi esposo fueron ‘No dejes la Liga porque eso te va a hacer bien’. El mundo ha cambiado tanto, hay mucha maldad, donde a veces leo algunas noticias y me pongo a llorar, porque eso antes no pasaba”.Por otro lado, la amiga de Blanca mencionó: “Como persona es una maravilla, soy la primera admiradora, con el esfuerzo que vino últimamente porque a los 99, no es la misma fuerza que a los 30 años. Es admirable cómo llevó todo con tanta responsabilidad y tan bien nos tenía a todas funcionando”.