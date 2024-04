Falleció ex juez federal Aníbal Ríos, quien frenó el proyecto del Paraná Medio

Importante trayectoria

Fallo con positivo impacto

El ex juez federal de Paraná, Aníbal María Ríos, falleció este miércoles, a los 82 años de edad, apenas un día antes de cumplir sus 83. El ex magistrado murió en la capital entrerriana, debido a problemas de salud que lo venían afectando.La muerte del ex juez federal causó tristeza en el ámbito judicial entrerriano, debido a la trayectoria de Aníbal Ríos, quien es recordado, por frenar un proyecto empresarial que, de haberse llevado a cabo, hubiese inundado millones de hectáreas, desplazado a unas 50 mil personas y afectado seriamente al ecosistema, donde habitan 300 especies de peces.Aníbal Ríos tuvo una importante y extensa trayectoria en el ámbito judicial. Fue nombrado juez federal de Paraná en 1984, durante la Presidencia de Raúl Alfonsín, a poco del retorno de la democracia a la Argentina y ejerció hasta 2007, cuando presentó su renuncia ante el Poder Ejecutivo Nacional a los 66 años para acogerse al beneficio jubilatorio, que se le había sido otorgado tres años antes.El cargo de juez federal de Paraná con competencia electoral en el que Aníbal María Ríos se desempeñó durante 23 años, desde 2012 está a cargo de su hijo, Leandro Damián Ríos.Ríos enfrentó al residual poder militar, durante las primeras investigaciones por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar.Incluso, el ex juez federal Aníbal María Ríos, debió juzgar en Paraná, las ramificaciones en Entre Ríos, de la estructura que llevó adelante los intentos de golpes de Estado, con Aldo Rico y el coronel Mohamed Seineldín, en 1987 y en 1990.El abogado Julio Federick, dialogó con Elonce y resaltó la labor profesional del ex juez federal Ríos. “Siempre fue de muy bajo perfil”, sostuvo el letrado y recordó: “me tocó intervenir en causas en la que fue juez y también, teníamos una relación familiar, ya que éramos consuegros”, sostuvo.Uno de los recuerdos de Federick sobre el ex juez Aníbal Ríos, data de fines de la década de 1990, cuando un proyecto empresarial, reflotó la idea de la represa de Paraná Medio.En 1996, bajo la presidencia de Carlos Menem y con fuerte impulso del Gobierno Nacional,. Esta vez, el proyecto resurgía de la mano del consorcio norteamericano “Energy Developers International” que era patrocinado por el presidente de Estados Unidos, George Bush padre.La obra fue resistida por entidades ambientalistas, y la ciudadanía en general, que mediante un recurso de amparo lograron un fallo judicial favorable para paralizar el proyecto. En ese momento,Federick contó a”, resaltó como un fallo que tuvo un enorme impacto en favor del medioambiente y fue de gran utilidad para lo que vendría poco tiempo después.Cabe recordar que, ante el masivo reclamo de la ciudadanía y el fallo favorable, la provincia de Entre Ríos,