Acondicionaron 64 kilos de cocaína en el techo de auto y los descubrió un perro

Gendarmes realizaron en Salta el control de una Renault Kangoo que circulaba sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1.466, “con la asistencia del can detector de narcóticos “Ziro”, el cual marcó la presencia de estupefacientes en el interior del automóvil, en el sector del techo”, informaron desde Gendarmería Nacional.Intervino la Fiscalía Federal Tartagal, que “orientó la utilización del escáner portátil del Escuadrón 61 “Salvador Mazza”, donde se observaron imágenes rectangulares que no correspondían al sector marcado”.Ante este hecho, los funcionarios “profundizaron la inspección del vehículo, en presencia de testigos, constatando una estructura metálica no acorde con la carrocería. Tras retirar la misma, detectaron en el interior 67 paquetes rectangulares envueltos en nylon”.Con apoyo del personal de Criminalística y Estudios Forenses, se realizó prueba de campo “Narcotest”, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 64 kilos 410 gramos.El magistrado interviniente dispuso el secuestro de la sustancia y del vehículo, como así también la detención de un hombre y una mujer, en infracción a la Ley 23.737 “Estupefacientes”.