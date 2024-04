Con venta de empanadas y pan casero, ayudan a amiga que tiene cáncer

Dicen que el verdadero valor de la amistad es acompañarse en todos los momentos de la vida: como los buenos, lindos y también en los que son un tanto difíciles, donde se necesita mucha fuerza y ayuda. Eso es lo que refleja del grupo de amigas de Gabriela quienes la sostienen en un momento muy complejo de su vida.



“Tiene cáncer de mama y mientras se realizaba la quimioterapia le descubrieron una infección debió suspender el tratamiento”, dijo una de sus amigas a Elonce al sostener que debido a su delicado estado de salud no puede trasladarse en colectivo.



En este sentido, señaló que “necesita ayuda de la comunidad para poder sobrellevar su tratamiento”. Además, sumó que la mujer tiene un hijo de 14 años y al momento está sin trabajo-



En tanto, Gabriela destacó: “Soy positiva, sé que voy a salir adelante, trato de no pensar en negativo, trabajo para salir de esto y quiero estar bien. Hace tres meses que estoy bajo un tratamiento y lamentablemente me quede sin trabajo”.



En tanto unas de las amigas, mencionó que “la estamos acompañando y buscando ayuda para asistirla, vendemos empanadas y pan casero. Para ayudarla pueden contactarse al 343 543 7185 o transferir al ALIAS: Rubi.pagina.micro



“Le ponemos mucho amor a la situación porque sabemos que esta pasando un momento difícil y queremos ayudarla”, cerró.