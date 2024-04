Barrio 300 Viviendas: solicitan que más líneas de colectivos lleguen a la zona

Vecinos de barrio 300 Viviendas, en zona de calle Maya, indicaron que, pese al paro, tienen inconvenientes con las frecuencias de colectivos que circulan por el lugar.La presidenta de la comisión vecinal Brisas del Este, Andrea Camejo, indicó aque “nos vemos muy afectados por el paro, pero también tenemos muchos problemas con las frecuencias. Estamos muy alejados del radio céntrico de Paraná. Tenemos un colegio primario y uno secundario, a los cuales los estudiantes necesitan llegar”.Informaron que “la línea que llega a este sector es la 23, que tiene muy pocas frecuencias. Los estudiantes que vienen de Santa Fe se quedan sin líneas de colectivos para poder volver. Quienes trabajan en el radio céntrico pierden presentismo y muchos tienen llamados de atención laborales. No todos cuentan con la posibilidad de tomarse un taxi o un remis. No tenemos otro servicio público en la zona”.“Hay chicos y docentes que vienen a las escuelas desde la zona de Estación Parera, El Trébol, Las Rosas. Son chicos de escasos recursos para tomarse otros medios. Son lugares alejados, hay que caminar muchos kilómetros. Muchos no pueden venir a clases, es problemático y preocupante”, dijo.Piden “hacer una extensión de la línea 5. Que tiene como parada Bazán y Bustos y Don Bosco. Podría hacer 10 cuadras más y extender su recorrido. La frecuencia es un problema y además culmina muy temprano, lo que hace que los trabajadores no puedan volver”.