Usuarios sin servicio: colectiveros iniciaron un paro por tiempo indeterminado

Paro indeterminado

Deudas acumuladas

Paro ratificado y consecuencias para los usuarios

Los choferes del transporte urbano en Paraná y el Área Metropolitana llevan adelante un paro por tiempo indeterminado, por lo cual desde hoy los usuarios están sin servicio.que “la situación no da para más porque los trabajadores cumplen como tienen que cumplir, pero cada vez que se tiene que cobrar el sueldo de cada trabajador con el cual se mantiene a cada familia, no se cumple”.Además, sumó:Hoy (por ayer) ya estamos a ocho días del mes y este monto no significa nada y no sabemos cuándo se va a percibir el monto total. Dicen que van a pagar un día, que tienen para pagar otro día, que si les adelanta la municipalidad algo de plata pueden llegar a pagar,La medida de fuerza es por tiempo indeterminada:Fuera de cámara, un trabajador indicó que cada uno de ellos se les adeuda alrededor de un millón de pesos. Britos aclaró: “Hay gente de antigüedad que puede estar cerca de eso, pero nuestro salario ronda los $700.000 u $800.000, pero la gente que está pronta a jubilarse sí ronda esa cifra mencionada”.Consultado sobre el bono de $400 mil pesos, el Secretario Gremial dijo: “Está todo por verse, hay que juntarse y ver cuándo lo van a pagar. Pero hoyy después, todo lo demás, veremos de qué manera lo van a pagar”.En cuanto a la postura de los empresarios, Britos señaló: “Los empresarios sostienen que no pueden afrontar el pago de los sueldos y de las paritarias nuevas que se han firmado, ellos mismos han firmado y se han hecho cargo que lo iban a poder pagar, pero ahora estamos con que no lo pueden pagar, entonces, para qué firmaron sino van a poder hacerse cargo”.