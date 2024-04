"Por amor a su gente": el regreso de César a Paraná tras vivir 30 años en Chile

De muy joven, el paranaense, César, se fue a vivir a Santiago de Chile en busca de un futuro mejor y allí conoció el amor: se casó con Nadia, y tuvieron un hijo. Si bien vivió más de 30 años en el país vecino, César siempre sintió nostalgia por su ciudad natal y junto a su mujer decidieron mudarse hace unos pocos meses: “La gente de Paraná es distinta, más humana”, reveló a Elonce“Desde que me fui a Chile siempre entrañé Paraná, pero allá trabajaba y me iba bien”, contó César al señalar que hace 21 años que está en pareja con Nadia y tienen un hijo juntos.“Cuando llegué a Chile trabajaba de cualquier cosa, hasta que me formé en pastelería y desde entonces vivo de esto. Es un país lindo, que te da cosas, pero siempre extrañe mi ciudad, su paisaje y el cariño”, mencionó al sostener los chilenos “son más fríos y cada uno está en lo suyo”.César contó que con Nadia vinieron muchas veces a Paraná y a ella siempre le gustó al calidez de la capital entrerriana es por eso que hace muy poco tiempo, unos dos meses, decidieron volver a Paraná e instalarse de manera permanente.“Es una alegría estar aca, ver tanta naturaleza, poder compartir y sentirse siempre en familia”, valoró.En tanto, Nadia, contó que “me gusta todo en esta ciudad, su paisaje, la inmensidad del río y que haya tanto verde alrededor. Además, lo mejor de todo es su gente”.“El amor por un hombre me trajo a Paraná y creemos que es una buena decisión: En Santiago tenemos muchos edificios, gente que corre por todas partes y muchísimo asfalto. En cambio, la frescura de Paraná es muy hermosa”, destacó.Acto seguido, contó que le parece muy amigables algunas palabras y la que más le llamó la atención fue: “N no sabía que era hasta que me dijeron que se trataba de niños”.