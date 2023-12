Once por Todos: Mario Pereyra renueva su compromiso con la solidaridad

Paraná Los artistas solidarios que estarán en el escenario de Once por Todos

La edición 2023 de Once por Todos se vive a pleno en la Sala Mayo de la ciudad de Paraná y en las distintas vecinales y entidades que ofician como centro de recepción de donaciones.Y esta gran fiesta de la solidaridad, también cuenta con la presencia de destacados artistas que dicen presente y brindarán un show en el escenario de Once por Todos.La presentación de uno de grandes referentes de la cumbia santafesina, que renueva su compromiso hacia Once por Todos, está prevista para la hora 20, y sin dudas hará bailar a los corazones solidarios con sus clásicos: “Hasta el sol de hoy”, “Dile tú”, “Pecadora”, “El embrujo” y “Conciencia”, entre tantos otros.Vale recordar que la cartelera de espectáculos comenzará a las 18, con el Ensamble de la Escuela de Música “Constancio Carminio”; a las 19 se presentará Gerardo Farias y la Sonora y tras la presentación de Mario Pereyra (a las 20); hará su presencia en el escenario a las 21, Juan Manuel Bilat.