Se vive la fiesta de la solidaridad:vecinales e instituciones reciben donaciones

Este viernes comenzó la celebración de la 19º edición del Once por Todos en la ciudad de Paraná. Con puntos de recepción en diferentes puntos, organizaciones, gremios e instituciones llevarán a cabo el traslado de los distintos elementos que serán destinado a los beneficiarios.El Sindicato de Empleados de la Administración Pública de Entre Ríos es otro de los organismos que se sumará con la recepción de donaciones en diferentes puntos de la provincia para el Once por Todos.Mirta Gaitán, integrante de la subcomisión directiva, detalló cómo inició la idea de apoyar la jornada solidaria: “Convocamos a todos los delegados de distintos puntos de la ciudad y del interior. Nos abocamos a, como dice el slogan, ayudar hace bien. Estamos colaborando, dando nuestro granito de arena y vamos a estar acá desde las 9 hasta el mediodía recepcionando las donaciones”.En la misma línea, agregó: “Hicimos una volanteada en Carbó y Ramírez para que la gente se acerque. Estamos esperando a los vecinos para que vengan a colaborar”.Alejandro Ibarra, secretario de organización, relató en su caso: “Estamos colaborando desde la provincia en los 17 departamentos. Tenemos casi 10 casas abiertas: desde Nogoyá, Diamante y Victoria van a estar llegando el lunes las donaciones. Nos hemos abierto a la provincia porque ayudar hace bien”.En última instancia, el gremio resaltó la importancia de sumarse a la jornada del 8 de diciembre: “Nosotros trabajamos mucho sobre lo que es la ayuda social, estar con la gente, ayudar con la gente que más lo necesita. Somos una gran familia y nos capacitan en los cursos de delegados y donde más hincapié nos hacen es que la solidaridad es uno de los puntos fundamentales para llevar a cabo y al frente un gremio”.La vecinal del barrio Guiraldes también se incorporó a la jornada solidaria de este viernes y compartieron asus expectativas.Mónica Martínez, una de las integrantes del barrio, señaló cómo comenzó a trabajar en calle Cepeda y Churruarín: “Empezamos a trabajar a las 9 horas con Doña Mabel y vamos a terminar a las 18, si Dios quiere. Estamos esperando que venga la gente. Ya ha venido”.En la misma línea, rescató la importancia de lo que recibirán en esta jornada solidaria: “Tenemos donación de leche. La leche es muy importante para los merenderos, para la escuela y toda la gente que lo necesita”.Por otro lado, reconoció que “estuvimos desde el primer momento con el Once por Todos. Hace mucho año que seguimos y siempre en el mismo lugar y haciendo lo que nos gusta hacer”.Además, recordó qué otras cosas se recibirán en el lugar: “Pedimos que traigan alimentos no perecederos, productos de limpieza, de higiene personal. Aunque sea mínimo, ayuda”. “Es muy emocionante que al menos la gente te traiga una colaboración de lo que sea”, sumó Mónica.Círculo Católico de Obreros, frente a la plaza Alberdi, es otro de los puntos de recepción en Paraná para las donaciones del Once por Todos. Estará presente hasta el mediodía a la espera de la ayuda solidaria.El presidente, Raúl Vergara, anticipó lo que será la jornada solidaria: “Estamos poniéndole el hombro a esta actividad solidaria que todos los años Elonce organiza. Es un gusto y un honor poder estar y que la institución colabore con la ayuda”.“En estos momentos de situaciones extremas, hay que poner nuestro granito de arena. Estamos esperando que los vecinos y gente de los alrededores se acerquen a nuestra institución a donar alimentos. Todo es bienvenido”, expresó. Por último, aseguró: “Siempre el pueblo argentino salió a relucir su voluntad solidaria”.La vecinal Parque del Lago se sumó activamente a la jornada solidaria de "Once por Todos" este viernes 8 de diciembre, desempeñando un papel como punto de recepción de donaciones y ofreciendo deliciosas tortas fritas a quienes colaboraron con la causa.Rene, integrante comprometido de la comisión vecinal, compartió su experiencia y compromiso con esta iniciativa: “Hace dos años que venimos participando con la comisión vecina, el año pasado tomamos coraje y comenzamos, y gracias a Dios hubo muchísima colaboración por parte de la comunidad”.En un gesto de solidaridad palpable, Rene enfatizó: “Hoy también, la gente está colaborando con todo su corazón porque es lo que hace bien al corazón, y una de las alegrías más grandes es ayudar a los más necesitados porque sabemos que estas donaciones y el trabajo que uno hace como vecinal y como vecino es para el bien de la comunidad”.El panorama social que refleja la jornada solidaria es sensible a las realidades de muchos: “Hay corazones tristes, hay corazones que están preocupados porque no les alcanza y no tienen los alimentos necesarios para poder solventar pan en su mesa”.Por otro lado, otra referente de la comisión vecinal compartió su gratitud y emoción al participar en la jornada: “Estamos desde tempranito, ayudando y de corazón. Cuando vemos llegar a los vecinos con las donaciones nos sentimos muy felices, es una sensación que no tiene explicación”.La comisión vecinal María Auxiliadora también se sumó a la jornada solidaria con la recepción de elementos de diferente índole que irán hacia la Sala Mayo.Julia Acosta, presidente de la vecinal, palpitó lo que inició desde muy temprano: “Estamos con los vecinos que ya comenzaron a colaborar. Estamos recibiendo pañales, alimentos no perecederos, útiles escolares, elementos de limpieza personal y hay un alias para las donaciones. Es ONCE.POR.TODOS para que los vecinos del barrio no pueden acercarse o no están en Paraná o la causa que fuera también puedan donar en efectivo”.Rosita también agradeció la compañía de cada vecino que se acercó a dar una mínima colaboración para los distintos beneficiarios. “Estamos con música, mate y estamos pasándola bien. Esperamos a los vecinos que vengan con lo que sea, ya sea un paquete de arroz, azúcar o lo que tengan”, manifestó.Andrea Sanfilippo recordó que estarán presente hasta las 15 horas y aseguró que “hay distintos puntos desde donde se puede sumar con la donación. A la tarde nos va a tocar en la zona sur en el Gimnasio Taian. También los esperamos allá en una feria de emprendedores. Durante todo el día los vecinos pueden acercar sus donaciones, que con todo el amor y buena onda los estamos esperando”.La vecinal Jorge Newbery refuerza su compromiso con la solidaridad, sumándose con determinación a la noble causa de "Once Por Todos". La presidenta de la vecinal, Sandra, compartió su experiencia y dedicación a esta iniciativa: “Personalmente hace 19 años que estamos colaborando con Once Por Todos y desde la vecinal hace 10 años. Formar parte de este día es muy importante, nos sumamos a una gran jornada de solidaridad”.Sandra subraya la importancia de la solidaridad, especialmente para los más pequeños en estas fechas festivas: “La solidaridad es sumamente importante y mucho más para los pequeños, hoy muchos chicos están armando el arbolito, otro quizás no, pero a ellos les decimos que va a llegar de la mano de la ilusión y de la mano de personas que colaboran en eventos como Once Por Todos”.En un contexto de desafíos, Sandra destacó valores fundamentales:

“Hoy estamos atravesando momentos difíciles pero la ilusión, la fe, las ganas de colaborar y ser solidario con el otro nunca se tienen que perder”.

Otra mujer, referente de la vecinal, compartió su experiencia y motivación para participar en "Once Por Todos": “Hace 19 años que colaboro con Once por Todos; me gusta ayudar y que la gente se sienta bien”.La Asociaciónjunta donaciones en la peatonal San Martín para los beneficiarios de Once por Todos.“Es un año más donde estábamos sumando voluntades para ayudar a los que más necesitan. La idea es dar algo que nos cueste un poco, no que nos sobre”, dijo uno de los colaboradores y resaltó que “si muchos nos unimos podemos hacer grandes cosas” .El Instituto de Ciencias del Deporte también se incorporó a la jornada solidaria de este viernes desde la Plaza Sáenz Peña.El doctor Néstor Lódolo en primera instancia resaltó el evento solidario: “Queremos felicitar al canal por esta hermosa idea que renueva anualmente y que hace bien. Hemos visto muchísimos pacientes, amigos y vecinos acercarse a la esquina para colaborar para que todas las instituciones inscriptas puedan recibir esto que es tan lindo que es la imagen de todos”.“Nos parece muy importante devolver a la comunidad la continuidad que nos da a nosotros como institución”, resumió.Los vecinos de Oro Verde se convocaron en el polideportivo de la ciudad para fungir como punto de recepción de donaciones en apoyo a "Once Por Todos". Beto Vera, uno de los organizadores, compartió su entusiasmo: “Una vez más estamos colaborando con Once Por Todos, este es el evento más solidario que tiene Paraná y toda la zona, siempre ayudando a los que más lo necesitan”.Beto resaltó un conmovedor gesto de solidaridad infantil: “Recién llegó una niña de tres años que llegó con su pañal y otra cosita en su bolsita, queriendo colaborar y la mamá nos contaba que desde hace tres días ella estaba entusiasmada con esta actividad”. Este ejemplo ilustra la universalidad de la solidaridad que abraza a todas las edades.En cuanto a la logística del evento, Beto describió:Por otro lado, una vecina enfermera compartió su perspectiva desde el ámbito hospitalario y el impacto positivo que tiene "Once Por Todos": “Yo soy enfermera, trabajo en el hospital de niños y allí veo cómo las voluntarias de la institución van con sus bolsitas a colaborar con yerba para la mamá del niño que está internado, ropa, juguetes, pañales, y hacen el esfuerzo por conseguir lo que necesitan”.“Ellos vienen del interior con lo puesto, muchas veces se tienen que quedar, a veces están muchos días internados y, si bien la institución provee, siempre hace falta. Cosas hermosísimas hace el voluntariado de nuestro hospital y Once por Todos también ayuda muchísimo”, concluyó.Mayda Cresto y Nicolás Mathieu estuvieron en representación de la Fundación La Delfina, ubicada en calle Santiago del Estero 366. Al respecto, expresaron: “Estamos muy contentos porque estamos nuevamente sumándonos al equipo del Once por Todos y entregando estas colaboraciones que hemos recibido. Son útiles y nos gustó que estemos aportando a la escuela de música con estas flautas”.“Estamos felices que ustedes puedan hacer esta movida en Paraná y que nosotros podamos seguir siendo parte”, concluyó.Avanza la organización de la jornada solidaria que une a diferentes actores de la sociedad, con la fuerza de los vecinos y vecinales, para ayudar a quienes más lo necesitan, porque ayudar nos hace mejores y seres más humanos., de la capital entrerriana que se vestirá de todos los colores, con la alegría de poder ayudar y el contacto de las manos solidarias."Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos, instituciones y escuelas", se indicó a Elonce y puntualizaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como, por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, jabones, etc.-Útiles escolares, lápices, pinturas y otros elementos para talleres de artes visuales.-Instrumentos musicales que puedan utilizarse para aprender.-Contribuciones solidarias a través de transferencias"Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales para cubrir las demandas diarias", explicaron a-"Voluntariado Santa Rita" del Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Martín-Asociación Civil Suma de Voluntades-Escuela Nº 12 “Provincia del Neuquén”-Escuela Primaria N°15 "Gregorio Las Heras"-Asociación Civil y Merendero "El Lucerito"-Escuela Nº 190 "Ob. J. M. Gelabert y Crespo"-Asociación Civil y Hogar “Nuevo Amanecer” (Crespo)-Escuela de Música, Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio” de Uader: Durante toda la jornada del viernes 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Como se ha realizado en anteriores ediciones, múltiples vecinales de la ciudad, clubes, gremios, instituciones, comercios, plazas, escuelas y organizaciones, también recibirán las donaciones solidarias en diferentes puntos de la ciudad y luego, las trasladarán hacia la Sala Mayo en el día de la jornada solidaria.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través de transferencia con el Alias: ONCE.POR.TODOS: También se implementarán colectas solidarias internas en clubes, asociaciones, gremios, vecinales, escuelas y otras instituciones, las cuales reunirán las donaciones, para luego nuclearlas en la Sala Mayo.Los shows musicales en vivo estarán como cada año en el escenario del Puerto Nuevo de Paraná. Desde las 18, se podrá disfrutar frente a la Sala Mayo, de diferentes espectáculos y artistas solidarios que se sumarán nuevamente a ofrecer sus actuaciones en la jornada solidaria."Invitamos que todos se sumen en la Sala Mayo, para celebrar los 19 años de la jornada solidaria más importante de Entre Ríos. Se podrá disfrutar de los artistas musicales, y la noche tendrá un gran cierre", adelantaron desde la organización.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año, Elonce TV realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com el canal de YouTube y las redes sociales de la señal La escuela secundaria cuenta con la orientación en radiodifusión, comunicación y ciencias económicas y estimula todo lo que tiene que ver con las artes plásticas y artes visuales.Los profesores de plástica han tenido la iniciativa de solicitar a la comunidad la donación de útiles escolares, lápices, pinturas y otros elementos para el taller que se dicta en la escuela y que de mucho interés para los alumnos.Muchas veces la tarea se puede desarrollar a partir de compartir los pocos elementos que se tienen y se reúnen entre todos.La escuela “Las Heras” es una escuela que tiene mucho compromiso con la comunidad. Han participado activamente, como grupo colaborador de Once Por todos en diversas ediciones. Este año, serán beneficiarios.La escuela ha hecho de la solidaridad un aprendizaje. Ha construido un vínculo muy fuerte con la comunidad educativa, docentes, no docentes, padres y alumnos. Fueron el sostén de la Escuela, para que pudiera seguir ofreciendo el servicio de comedor y asistencia a las familias de la escuela.Se trata de una asociación integrada por mujeres que se ocupan de sostener uno de los merenderos del barrio, ubicado en la zona de calle Lebensohn y calle 832.Entre las actividades de asistencia que brinda el merendero, el cual funciona hace 15 años, los lunes, miércoles y viernes, brindan almuerzo, mientras que los martes y jueves, garantizan la merienda. También se brindan talleres a las madres y hay un espacio de cuidado para los niños: el jardín “Brotecitos”.La escuela primaria, abarca a varios barrios importantes del sur de la ciudad y tiene más de 200 estudiantes. La institución, conocida como “la escuela del puente” y ubicada en Avenida de Las Américas, cuenta con Nivel Inicial (jardín de 3, 4 y 5 años) y Nivel Primario.Los directivos y docentes de la escuela, han participado activamente en Once por Todos - Ayudar hace Bien y en muchas ocasiones, contagiaron a colaboradores que se han sumado a la jornada solidaria. En esta edición, la escuela será, nuevamente, beneficiaria con el objetivo de ayudar a los chicos de la zona.En la actualidad, el Hogar alberga a jóvenes y adultos de ambos sexos, con discapacidad, quienes participan de las actividades sociales y culturales que ofrece la institución. En 36 años de trayectoria, se han atendido niños y jóvenes con diversos diagnósticos y niveles de discapacidad. Cabe mencionar, que, en sus orígenes, el hogar estaba a cargo de un matrimonio, que recibía en su casa a niños con discapacidad, los cuales concurrían a la escuela especial y no contaban con familia para contenerlos.La institución y la comisión trabajan en forma integrada y aúnan esfuerzos para alcanzar los objetivos, que tienen como fin primordial, mejorar la calidad de vida de los jóvenes que viven en el Hogar y avanzar en el pleno logro de sus derechos.La Escuela de Música va por el sueño de “dar vida a los instrumentos que están dormidos (en poder de muchas familias) por falta de quien los toque”.Se busca encontrar los instrumentos musicales, que puedan ser útiles para que estudiantes de música de la escuela, puedan aprender música y tener su formación.La Escuela de Música comienza a transitar el sueño de la mano de Ayudar Hace Bien - Once por Todos.La Escuela de Música, Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio”, depende de la Facultad de Humanidades Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Es una institución con más de 80 años de historia.En sus inicios funcionaba conjuntamente con la Escuela de Artes Visuales “Profesor Roberto López Carnelli”; y se denominaba “Academia de Bellas Artes”. Hoy, la Escuela sigue desarrollando sus actividades dentro del campo de la música, la danza y el teatro, pero separada del dibujo, la pintura, la escultura.Con una amplia propuesta académica, que incluye Formación Artística Vocacional y Nivel Superior, la comunidad educativa recibe niños y niñas desde los nueve años.Además, brinda talleres abiertos que varían con cada ciclo lectivo.