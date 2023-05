Fatal accidente en Soler: “se hacen maniobras indebidas y no respetan semáforos”

Un hombre de 36 años falleció el lunes tras permanecer internado en el hospital San Martín luego de haber sido atropellado el pasado 23 de mayo en la intersección de calles Soler y Antonio Crespo , de la ciudad de Paraná.La víctima, identificada como Juan Pablo Quintero, fue embestida por una moto cuando cruzaba la calle y murió tras estar seis días en terapia intensiva por los golpes sufridos en la cabeza.estuvo en el lugar del accidente y dialogó con Sergio, un comerciante de la zona, quien se refirió al tránsito vehicular y reclamó mayores controles viales en las inmediaciones.“La gente no es precavida, no sé si es por el apuro que tienen, pero hay muchos que hacen maniobras indebidas, y no respetan ni los semáforos”, dijo al hacer referencia a cómo circulan automóviles y motos.Sobre la muerte del peatón atropellado, opinó que “es una lástima que se haya perdido una vida por la imprudencia al andar, al circular. El ser humano no es consciente de lo que va a realizar, después vienen las consecuencias y ya es tarde”.En este sentido, acotó que quienes transitan a pie, “miran para los cuatro lados porque algunas motos y autos siguen de largo a pesar de los semáforos. Los otros días casi se llevan por delante una mujer con su hijita por no ser precavidos”.“En este punto los accidentes son frecuentes, tendría que haber un poco más de control porque las cámaras que están puestas no sé a qué se dedican. El tema de la seguridad vial tendría que ser un poco más exigente, tendría que haber un poco más de apriete al conductor porque son todos hijos del rigor”, finalizó.