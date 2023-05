Falleció Ana María Lahitte, dueña de la mercería Botolín y madre de Maju Lozano

A los 83 años falleció este lunes Ana María Lahitte , quien se encontraba internada a raíz de un cuadro muy delicado de salud. La dueña de la tradicional mercería de la capital entrerriana “Botolín”, ubicada a pocos pasos del Teatro 3 de Febrero.El deceso fue confirmado por su hija, la conductora Maju Lozano, quien se encontraba desde hacía varios días en Paraná acompañando a su madre.En una historia de Instagram, publicó un video donde se ve a Ana María bailando, una de sus grandes pasiones, y la fraseLozano, que se ganó un lugar en la televisión nacional, también había publicado días atrás un emotivo y fuerte texto en las redes sociales dando cuenta del complicado momento familiar que estaba viviendo.Bajo el título "¡Pensamiento con mi amada madre!", la conductora escribió:"La vida es una gran sala de espera. Vivimos esperando que nos toque el turno... el turno del amor, del desamor, del trabajo, del descanso, del fin de semana, del feriado, del almuerzo, de los amigos, los enemigos...", comenzó expresando la presentadora de Todas las tardes."Esperamos y desesperamos y esperamos sin esperar nada. Y así la vida y así la muerte. En estos momentos me encuentro en la sala de espera más dura que me ha tocado esperar. Estoy acá con mi madre a mi lado esperando la muerte, su muerte que es también, un poco la mía", continuó."No es una espera como la esperaba, no es tan cruda como la pensé... por momentos es insoportable y enloquecedora y por momentos huele a paz y a ternura. ¡¡Estoy sola recostada a su lado, esperé mucho este momento, estaba abrumada con tanta gente velándola en vida!!", aseguró Maju, visiblemente conmovida.Y describió: "Ansiaba estar a solas con ella. Escucho su respiración que por momentos se detiene y son segundos de inmensa incertidumbre y un poco también mi respiración se detiene y es una pausa eterna y volvemos a arrancar".Entonces, la conductora contó la escena que tenía frente a sus ojos: "El goteo de la morfina cae lentamente y el monitoreo hace un juego de luces que creo me encanta, hay algo en el ritmo de ese goteo, las luces y la respiración de mi madre que me resultan fascinantes. Van a ritmo y eso me gusta, me gusta lo que sucede en el silencio de esta espera".Y se preguntó: "No sé qué la detiene, se lo he preguntado infinitas veces pero tampoco sé si ella lo sabe, quizás una vez más esconde un secreto".Maju también explicó que puso entre las manos de Ana "un rosario con olor a rosas". "A mí no me gusta ese olor, tampoco sé si a ella le gusta pero ahí está entre sus manos. La miro y sé que ya no es ella, es tan coqueta que estoy segura que no le gustaría verse así. Si pudiera le pondría rubor en sus mejillas, no le gusta verse pálida, no traje rubor, no pensé que lo necesitaría", reconoció la conductora.Y añadió: "Respira, se detiene y respira. Por momentos quiero que se detenga pero cuando se detiene la miro y le digo 'mami, no seas vagoneta'. ¿Qué será lo que la detiene? Ya le dije que se vaya, ya hice todo lo que te recomiendan los médicos y psicólogos. Los curas y las enfermeras", reconoció."Pero la muerte es esa cosa extraña con tiempos propios. La inmanejable muerte. Me pregunto qué prefiero, me pregunto si quiero que venga ahora que estamos las dos solas o cuando venga mi hermana y estemos las tres como siempre lo hemos estado. Me pregunto si me daré cuenta, si la habitación se pondrá fría y oscura o tibia y luminosa", continuó diciendo.En ese momento de la carta, Maju aseguró que la vida "es extraña" pero cuando la muerte anda rondando "todo se detiene un poco". Y aseguró que no tiene "reproches" para su mamá, "ni casi nada qué decirle".Y luego de decir que pensó que sería "como en las películas", "que le hablaría mucho, que acariciaría sus manos y besaría su frente", reveló: "La muerte no es tan romántica... La muerte es la muerte y se la vive cómo puede..."."Me gusta saber que ella sabe que la amo, este puente silencioso que se ha creado entre las dos, la música de su respiración pausada y ese leve sonido del aparatito que la asiste", indicó al final de la misiva.Y cerró: "Me gusta la paz que hay en el cuarto, cuidarla en soledad, unidas en la espera de su muerte y no duele tanto por ahora... estoy preparada en la espera para cuando ella lo esté. Tranquila mami, acá estamos para cuando vos lo decidas. Vení cuando ella te llame muerte, vos ya sabés el camino".