Emotiva historia: La madre de Maju Lozano y un sueño cumplido a los 77 años

Su único sueño fue bailar lo hizo desde sus 6 años hasta que en el 55 su padre se lo prohibió x ser de bataclana, después dedicó su vida cuidando a mi papá de su espantosa enfermedad y a nosotras y su negocio para salir adelante y hace apenas un par de años tomo la acertada decisión de volver a su gran amor. Jamás es tarde para hacer lo que amamos, jamás el cuerpo envejece cuando se tiene joven el alma Mi mamá las mas hermosa, la más valiente, la mejor bailaora del mundo todo!! Una publicación compartida de soymaju (@soymaju) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 6:18 PDT

Mi mamá 77 años, en este mismo momento en su muestra de fin de año de flamenco. Te amo viejita sos todo lo que está bien en este mundo!!!! Gracias hermanita @lozanoanagabriela x hacerme sentirlas cerca! Una publicación compartida de soymaju (@soymaju) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 5:56 PDT

"Soy una hija babosa", confiesa Maju Lozano (45) al contar la historia de su madre. A los 77 años, Ana María Lahitte cumple su sueño a pesar de las adversidades que se lo han impedido a lo largo de la vida. Y le dejó una enseñanza a toda su familia.Ana María nació en Rosario y la danza siempre fue su gran pasión, por eso desde niña estudió danzas clásicas y españolas. Incluso,. Entonces dejó de bailar", cuenta Maju en una entrevista con el sitio Teleshow.la práctica de la danza. Aunque no por mucho tiempo:-que falleció hace algunos años-: "Requería de mucho cuidado, atención, tratamientos y medicación. Entre el negocio que tenía en Paraná y acompañar a papá con tantas internaciones"Sin embargo,, la madre de la conductora: "Es admirable que mi vieja le ponga tantas pilas. Al principio le daba un poco de vergüenza porque sus compañeras son mucho más jóvenes. Pero con mi hermana le dijimos: '¡Dale! ¿Qué te importa?' Al final terminó siendo de las mejores de la clase y lo toma como algo natural, porque su vida es la danza".-entre los que se encontraba, por supuesto, toda su familia- con su destreza sobre el escenario. "No es porque sea mi vieja, pero la ves bailando y no sabés qué edad tiene. Encima es alta, flaca. Lo hace con una naturalidad y una pasión que me resulta admirable", confesó, emocionada, Maju.Ella tiene un vínculo muy cercano con su madre a pesar de la distancia y se comunican todos los días: "Cuando uno realmente ama hacer algo y tiene una pasión y una vocación, la edad es lo de menos. Tiene que ver con una actitud, y ella tiene mucha actitud ante la vida".