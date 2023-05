Quiropraxia: Un enfoque integral para mejorar la salud y el bienestar

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la quiropraxia es “una de las formas más popularizadas de terapia manual” del mundo. Esta disciplina “se ocupa del diagnóstico, el tratamiento y la prevención de los trastornos del sistema neuromusculoesquelético y de los efectos de dichos trastornos sobre la salud en general”.El Licenciado Andrés Ormaechea, habló cony explicó que esta área de la salud “se encarga de detectar, analizar y corregir subluxaciones vertebrales en la columna de las personas. El trabajo de un quiropráctico es evaluar el funcionamiento de la columna vertebral y del sistema nervioso de las personas para lograr un sistema nervioso libre de interferencias a nivel de columna para que la persona pueda funcionar mejor”.La columna vertebral tiene varias funciones y la más importante que cumple es la de resguardar el sistema nervioso. Es la que nos permite erguirnos y mantenernos en pie y es sostén de muchos de nuestros órganos.Las personas que llegan a la quiropraxia lo hacen por alguna dolencia o afección (hernia de disco, algias de columna o desviaciones). “Nuestra tarea es decirle al paciente que lo podemos ayudar con eso, pero la quiropraxia no solamente va a tratar esas afecciones, sino que se encarga de un cuidado integral de la columna. La quiropraxia elimina interferencias a nivel de la columna para que el sistema nervioso no tenga bloqueos entre el cerebro y el cuerpo, y que la persona pueda vivir más armoniosamente con el medio interno y externo”.En quiropraxia no se habla de tratamiento, porque éstos tienen un inicio y un final, sino que se habla de cuidados. “Chequeamos tu columna regularmente para detectar las subluxaciones y eliminarlas para que el sistema nervioso esté libre de interferencias y funcione mejor”, dijo Ormaechea.“Una subluxación vertebral es una vértebra que se corrió de lugar, que está desalineada y que comprime un nervio y se puede dar por tres causas: físicas, emocionales y químicas”, señaló el quiropráctico y dio cuenta que la gente que llega al consultorio “es la que tiene trabajos con posturas sedentarias, que están mucho tiempo en una posición y la columna va perdiendo elasticidad, funcionalidad y se van desencadenando esas compresiones nerviosas que afectan la salud”.Ormaechea indicó que la quiropraxia está destinada a todas las edades, desde recién nacidos hasta ancianos.Consultado sobre la importancia de tener un buen calzado y colchón para dormir, el profesional explicó que “lo que incide mucho es cómo nos paramos y descargamos peso para que esté todo equilibrado y es importante que la persona tenga un buen descanso, que sea reparador para arrancar bien al otro día”.Finalmente, Ormaechea, que tiene su consultorio en calle 1538 Nº497 de barrio Paracao de Paraná, indicó que “no necesitamos un diagnóstico médico para trabajar y por ello es de vital importancia la primera la primera visita al quiropráctico, donde se evalúa la columna, se observan los estudios complementarios, se evalúan hábitos y posturas y se diagrama un plan quiropráctico de cuidado”.