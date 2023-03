Vecinos de barrio El Morro y Puerto Sánchez exigen soluciones a la falta de agua

Vecinos de os barrios El Morro y Puerto Sánchez de Paraná solicitan que “se solucione de manera urgente” la falta de agua en la zona, especialmente en calle Dugratti.“Es un problema que viene desde hace años, en el último tiempo conseguimos que haya una cañería nueva y tengamos agua dentro del barrio, se solucionó y estábamos bastante bien. Hasta que el martes hicieron un arreglo en avenida Laurencena y Ramírez y una parte del barrio quedó sin agua”, sostuvo una vecina a Elonce.En este sentido amplió que “una cuadrilla de Obras Sanitarias informó que no conoce cuál es le problema, porque una empresa privada realizó diversas tareas en la zona”.Asimismo, otra vecina amplió que “es toda una franja la que está sin agua y nos informaron que iban a concretar la conexión de un nuevo caño, ya que muchos tenemos instalaciones provisorias”.En tanto una mujer señaló que hace 40 años que vive en el barrio y “ahora los vecinos más jóvenes me tienen que ayudar, somos mucha gente grande que no podemos vivir sin agua”Por su parte, un vecino que ayuda a quienes no tienen agua, señaló que “en los barrios El Morro y Puerto Sánchez no aparecen en los mapas y necesitamos que hagan las conexiones necesarias”.