Una joven dio a luz a su beba en la calle y una vecina ofició de partera

ante la demora en la llegada de una ambulancia. Una vez que llegó el servicio de emergencias, la mujer y la bebé fueron trasladadas al hospital San Roque para ser atendidas correctamente.dialogó con uante la premura del caso y confirmó que fue “una experiencia hermosa”.En primera instancia, la joven caminaba por calle Larramendi cuando llamó al 107 para solicitar una ambulancia. Sin embargo, no logró dar la ubicación correcta porque “no tenía bien claro dónde se encontraba”, según registróEse fue el motivo por el cual la ambulancia no llegó a tiempo y vecinos de la zona tuvieron que ayudar la joven madre con el parto en plena vía pública ante la situación de emergencia.dialogó con, la vecina de 51 años y madre de siete hijos, que asistió a la joven madre durante el alumbramiento. “La chica no aguantó, se le salía él bebe y se tiró al piso;, mientras el papá esperaba por el nacimiento de su hijo”, rememoró., destacó.La mujer contó que acompañó a la joven madre para que hiciera su trabajo de parto durante las contracciones, mientras su pareja recibía al bebé. De hecho, en las imágenes a las que accediópuede verse a Mónica sujetando la cabeza de la joven madre, de nombre Celeste, para que pudiera dar a luz.Gracias a la ayuda de vecinos que acercaron toallas y sábanas, la recién nacida llegó con vida a este mundo., contó Mónica.Una vez que llegó el personal de salud, trasladaron a la mujer y a su bebé, que resultó ser una niña, al hospital materno-infantil San Roque para recibir la atención medica correspondiente. Desde el nosocomio informaron que