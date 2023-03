Teatro del Bardo: dos actividades artísticas para este fin de semana

En el Teatro del Bardo se desarrollarán dos actividades artísticas durante este fin de semana, a cargo de la agrupación “Presuntos Teatro” de la localidad de Villa Mercedes, San Luis. En ese sentido,dialogó con Juan Conner y Nicolás Harriet.“Estamos felices de dar comienzo a esto que es un intento de construir un corredor alternativo para que las propuestas culturales de provincia, tengan posibilidades de visibilizarse y generar encuentros entre la producción cultural que sucede en los intestinos del país y los públicos”, expresó Juan Conner.Además, agregó que “las compañías que nos encontramos en este lugar, somos de Buenos Aires y Villa Mercedes, San Luis, donde no solo producimos espectáculos teatrales, sino también sostenemos espacios autogestionados que le permiten a la vida cultural del país ponerse en circulación. Hoy en la provincia, somos una red de salas independientes que reciben la circulación de nuestros bienes culturales”.Con respecto a la jornada, contó: “Hoy y mañana comienza a correr el centro a las 21 horas. Las funciones son espectáculos “Inciso Calva” y “En tus ojos”, ambas producciones del grupo de Villa Mercedes, San Luis”.En tanto, Nicolás Harriet, director de la agrupación “Presuntos Teatro”, comentó: “Hoy la propuesta es “Inciso calva”, como resultado del trabajo de investigación de la propia poética de nuestro grupo, atravesado por las singularidades de nuestro territorio en sintonía con correr el centro. El espectáculo está muy atravesado con la situación que evidenciamos en nuestra ciudad, donde hará un caso particular que van a conocer todos los espectadores que se acerquen esta noche para disfrutar”.“En esta época de la idea del arte y el transgénero, nos cuesta encasillar el espectáculo en un género, pero podemos decir que está impregnado en lo absurdo, la poética del fracaso, el realismo exasperado, los giros per formaticos, en el cual hay un poco del dispositivo tecnológico presente en la obra. Se van a divertir y emocionar”, cerró.