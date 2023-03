Comienzan a filmar “La Emboscada” en Paraná: Osvaldo Laport será el protagonista

Sobre el film

“La Emboscada”, es una película policial del director Andrés Bufali que se filmará en Paraná, La Picada y Villa Urquiza con amplia participación de prestigiosos técnicos y actores entrerrianos. También participarán figuras de reconocimiento nacional e internacional.Este martes se comenzó a rodar las primeras escenas de la película en la costanera de Paraná.Erika de Sautu Riestra, protagonista del film, contó a Elonce que “la peli es un policial donde mi personaje consiste en una paranaense esposa de un empresario muy poderoso de la ciudad y conozco al personaje de Osvaldo, donde sucede algo”.En tanto, Osvaldo Laport se mostró muy contento de estar en la ciudad grabando y “destacó el gran porcentaje de productores, técnicos y actores entrerrianos” y agregó que “vamos a estar rodando hasta el 10 de abril”.Por su parte, la actriz santafecina, Florencia Mini, explicó que su papel “trata de una prostituta que está entrando en el mundo de la prostitución y por una situación lo conoce al personaje de Osvaldo que luego va a decantar en otros encuentros siguientes”.En este sentido, el paranaense Leandro bogado, interpreta el personaje de proxeneta “una persona que habita en cualquier ciudad del mundo, pero tratando de componer un personaje muy entrerriano y con historias y paisajes muy nuestros también, que me parece que va a ser muy interesante para la gente de acá, encontrarse acá y sentirse reflejado”.En tanto, Danisa Todoro, conducta de Elonce, expresó “Estoy muy contenta por esta experiencia que va a sumar muchísimo a actores y producto paranaenses”.La Emboscada cuenta la historia de un fotógrafo argentino, corresponsal en la guerra de la ex Yugoslavia, que es despedido en 2002 por negarse a echar colegas en un canal de TV, guarda su indemnización en un banco de Buenos Aires y busca trabajo.De pronto, inventan “el corralito” y, pese a una ley aprobada en el Congreso, el Gobierno no la respeta y hace un negociado con el dinero de los ahorristas. Ante eso, el fotógrafo rodea su cuerpo con cartuchos de dinamita, va al banco donde tiene sus 150 mil dólares y amenaza con volar a todos los que están ahí si no le dan lo suyo.Luego huye, esconde el dinero, se entrega, policías lo muelen a golpes y aunque un juez lo condena a 5 años y meses de prisión, no revela dónde tiene lo que considera suyo y de nadie más. Al salir de prisión, advierte que los policías que lo golpearon están acechándolo y quieren su tesoro y su vida.Entonces huye y busca refugio donde nació y se crio 35 años atrás. Allí se reencuentra con su mejor amigo, quien lo ayuda a defender su vida; se convierte en amante de la esposa del hombre más poderoso del lugar, y vuelve a reencontrarse con la mujer que fue lo más importante que tuvo en el pasado.Refugiado en un estudio fotográfico, decide planear una ¨emboscada¨ a sus perseguidores, para afrontar lo que sea, rodeado de sus mejores compañeros de juventud.