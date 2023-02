Buses Paraná ofreció pagar el 50% del sueldo a colectiveros y el paro continúa

Poco antes de las 9 de este martes, los colectiveros nucleados en UTA Entre Ríos mantenían el paro de servicios en las líneas urbanas del transporte de pasajeros de Paraná y su área metropolitana. La firma Buses Paraná –que tiene a su cargo la concesión del servicio- ofreció a los trabajadores abonar el 50% de los suelos, pero los empleados no aceptaron la propuesta y la medida de fuerza continúa.el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan José Brito. Y agregó: “Cuando la empresa deposite los sueldos en la cuenta de los trabajadores, saldremos progresivamente, a medida que corroboremos que el dinero está, y se irá cumpliendo con el servicio establecido para hoy”.Por su parte, el secretario gremial del gremio que nuclea a los colectiveros, Gustavo Rup, señaló: “Esta situación por el tema subsidios viene de años. Y esperamos que haya una pronta solución porque es el sustento de nuestras familias y todos los compañeros lo precisan”.Se recordará que, el mes pasado, las partes habían arreglado el pago de sueldos en el sexto día hábil del mes.“El mes pasado acordamos que esto no volvería a pasar y hoy estamos peor porque antes, porque esa vez, por lo menos, hubo un principio de arreglo y se pudo estirar un día más la fecha de pago porque hubo algo a cambio que recibieron los trabajadores: nos adelantaron una diferencia de aguinaldo que se debía y decidimos esperar, pero hoy, lamentablemente, no tenemos nada”, expuso Brito.Finalmente, bregó para que “las entidades municipales y provinciales pongan cartas en el asunto para que los trabajadores ni los usuarios tengan que sufrir por esta situación”.