Se realizó la primera jornada de Puente de la Palabra: literatura, música y arte

Expositores

En plena temporada de verano, la Municipalidad de Paraná lleva a cabo diferentes actividades culturales para el público de toda la ciudad y de localidades aledañas.Este viernes se realizó la primera edición de Puente de la Palabra, en zona del Parque Urquiza. Allí se puede disfrutar de literatura, música en vivo, danza, gastronomía y otras propuestas.En diálogo con, el encargado de la editorial municipal, Julián Stoppello, manifestó que “este viernes se hace el primero de tres encuentros. Los otros serán el viernes 10 y el 17 de febrero. Es un espacio donde se le da mucha importancia a la literatura y sobre todo la de autores de Paraná, como así también al trabajo que hacen las editoriales y los libreros”.Remarcó que también es “un espacio de cruce de arte, ya que también se puede disfrutar de intervención teatral, música, proyección de fotos y demás. Así será durante todas las jornadas. La gente se acerca, disfruta y redescubre”.Conrado, uno de los expositores, comentó a Elonce que “me dedico a los libros de trabajo, pero está surtida la exposición. Hay novelas, literatura, varios temas. El público busca novelas, estudiantes buscan temas específicos, pero tenemos buena oferta”.“A mí me gustan muchos temas, historia, política, filosofía”, remarcó.Pablo, por su parte, indicó que “es lindo arrancar el año con estas iniciativas que nos ayudan a mostrar el trabajo que realizamos. Escribo hace mucho, me dedico a esto. Me invitaron a escribir y a leer un texto. La consigna era escribir sobre un viernes y pensé en cómo es el día para un trabajador que es padre y tiene que trabajar para sus hijos”.“El viernes trae alegría para los que trabajan toda la semana y no tienen que hacerlo sábado o domingo”, agregó.Y dijo: “escribir es la manera que algunos encontramos para poder decir las cosas. Es un oficio que se aprende con el tiempo, no hay edad para empezar a hacerlo. No hay que dejar de hacerlo, escribir, en mi caso, es mi vida”.Por otra parte, una mujer dijo a Elonce que “la estamos pasando muy bien, es hermosa la propuesta, es genial que esto se pueda hacer. Esperamos que la gente pueda aprovecharlo”.En ese sentido, remarcó que “vinieron unas amigas de Chajarí y las invité a venir. Estamos recorriendo, vamos a leer, a disfrutar la música y a comer”.