Cerró un centro de rehabilitación en Paraná y 18 trabajadores fueron despedidos

Un centro de rehabilitación de Paraná cerró de manera imprevista y 18 trabajadores fueron despedidos. Se trata de una institución que funcionaba en calle Cuchilla Grande.Al respecto, la delegada de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), Mariela Ponce señaló aque “fue un cierre fraudulento, agotamos todas las instancias en la Secretaría de Trabajo y los dueños no aparecen”.Además, informó que in diversas negociaciones a los trabajadores les ofrecen “. Los profesionales hacen esto con los trabajadores de salud que ponen todo su esfuerzo a diario”, aseveró.En tanto, una enfermera profesional, detalló que hace más de 12 años que trabaja en la empresa y los despidos “fueron de la noche a la mañana.“Pedimos que nos paguen lo que nos corresponde, estuvimos trabajando toda una vida y siempre respondimos a la empresa”, aseveró.“Somos familias con hijos, necesitamos alimentarlos y todo esto es una falta de respeto”, dijo otra ex empleada.“Es un año de crisis y esperamos que solucione de la mejor manera”, dijo otra damnificada.Por su parte, otro trabajador despedido mencionó: “En lugar hubo remodelaciones y mejores, entonces nos llamó la atención una suspensión sin saber el motivo y luego los despidos. Nos ofrecen menos del 50 por ciento y estamos atravesando una situación desesperante, porque”.Por su parte, una de las enfermeras contó que vivió una situación particular: “Hace 15 años que trabajaba ahí, y cuando fui a Anses para conocer mi situación descubrí que estaba todo mal, no tenía aportes de ese lugar y figuraba como jubilada”.