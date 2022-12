Un hombre fue detenido en una sala de juegos ubicada en zona del Parque Urquiza de la ciudad de Paraná en horas de la noche del martes. Elonce constató con la Comisaría Primera que se trató de un forcejeo que terminó con un funcionario policial herido.



El comisario Miguel Albornoz afirmó que no hubo golpes de puños, pero sí un cabezazo por parte del hombre hacia un efectivo policial. Se corroboró que no tenía permitido el ingreso a la sala de juegos.



A causa de los incidentes, el sujeto concluyó demorado en la Alcaldía. El uniformado no sufrió lesiones de consideración.