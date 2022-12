Petropack entregó 4.000 bolsas para las donaciones de Once por Todos

El trabajo de Petropack

La Fundación Petropack

Ayudar Hace Bien

Está en marcha la jornada solidaria de Once por Todos, que se realiza cada 8 de diciembre y desde hace 18 años en Paraná a beneficio de hospitales, comedores y merenderos. Y las instituciones de la ciudad tienen un rol fundamental en ese eslabón para que la ayuda llegue a los más necesitados y cada año se suman y dicen presente siendo punto de recepción de donaciones.. En ese sentido, el directordialogó cony habló de la importancia de estar el jueves 8 de diciembre:".Al mismo tiempo, el dueño describió el material de las entregas: “Son bolsas de polietileno muy resistentes y más fácil de reciclar. Estamos donando alrededor de cuatro mil unidades”. Además, anheló:“Somos una empresa familiar, nacimos en 1986 y ya llevamos varios años de trayectoria. Hemos podido crecer con inversión, siempre tratando de ayudar a la ciudad que nos dio la oportunidad”, recalcó. En la actualidad, destacó que la producción está fijada en las 2.900 toneladas, de los cuales el 10% es exportado al extranjero.Desde 2014 que está presente en la capital provincia un lugar donde los vecinos pueden acercarse a solicitar ayuda: “Somos la primera empresa que hemos tenido una fundación propia dentro de la provincia y tratamos siempre de encaminar todo lo que es responsabilidad social empresaria dentro de lo que es la fundación”.Entre algunos de los trabajos, destacó que “originalmente hemos apadrinado el jardín Los Isleritos ubicado en barrio San Martín”. En la misma línea, afirmó que salieron capacitaciones para las madres de los chicos entre los que enumeró los de cocina y de industria textil.El tradicional lugar de la jornada Once por Todos volverá a convertirse en la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. Como hace 18 años, el próximo 8 de diciembre, las manos de los voluntarios estarán dispuestas a recibir las donaciones en la Sala Mayo para ratificar, una vez más, que Ayudar Hace Bien.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del jueves 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de