“Hay un excesivo consumo de agua en estos días”, dijo Feltes

El subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Lucas Feltes expresó que la captación y producción de agua “está totalmente normalizada, se están produciendo por hora 10 millones de litros para ser distribuidos a toda la ciudad a través de los centros distribuidores”.En lo que respecta al nivel de reservas, explicó que “estamos terminando el día con un 45 por ciento, lo cual es un buen número para comenzar a trabajar en el llenado al día siguiente”.“De todas maneras, se nota que hay un excesivo consumo en estos días. Apelamos a la ciudadanía ya que la problemática que identificamos son las piletas de lona, pedimos que puedan extender el uso de agua lo más que puedan, tratando de no ensuciar mucho el agua, poniéndolo lavandina o cloro. Hay que evitar vaciarlos y cargarlos cada dos días”.Consultado sobre los problemas de presión que se registran en algunos barrios, Feltes dio cuenta que “estamos teniendo inconvenientes en barrio Los Cedros, 199 Viviendas, barrio El Radar y estamos en permanente contacto con los vecinos tratando de poder llegar con las presiones necesarias”.Por otra parte, el funcionario mencionó que se intensificaron los operativos “y se lograron disminuir las pérdidas en la ciudad, pero no bajamos el promedio por persona y estamos entre los 700 litros, estamos casi al doble de la media, por lo cual se evidencia que el ciudadano de Paraná consume más agua de la que debería, derrochamos litros y litros de agua”.Finalmente, recordó que el lavado de veredas (autorizado para realizar los días martes y sábados) y autos debe realizarse con balde y no dejar las mangueras abiertas mientras se realiza el proceso.