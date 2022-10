Policía que salvó la vida a bebé contó cómo identificó el cuadro de la pequeña

Paraná Una policía salvó la vida de una bebé que estaba descompensada en Paraná

La policía, María del Carmen Santamaría se convirtió en heroína al salvarle la vida a una bebé Génesis de un año y once meses que no podía respirar. El hecho sucedió el pasado lunes en la Comisaría Decimoquinta de Paraná.En diálogo conla comisaria María del Carmen Santamaría, explicó que “la mamá llegó cuando la nena estaba descompensada, creo que sufría un ataque de epilepsia, y rápidamente le realizamos maniobras de RCP”. Además, relató que con su auto particular llevaron a la pequeña hasta el centro de salud Corrales.Además, destacó que tras la bebé se encuentra estable, pero le “tienen que realizar estudios para descartar que tenga epilepsia”, expresó Santamaría.En este sentido, la comisaria mencionó que "nunca te acostumbras a ver a tu hijo en una situación de epilepsia, pero con el tiempo sabes cómo actuar en cada caso”.“Siento que hice algo bueno, nunca pase una situación similar con alguien que no sea de la familia”, cerró la comisaria.