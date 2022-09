Sigue la locura por las figus: se registraron largas filas en kiosco de Paraná

Si bien escasean las figuritas del álbum del mundial de fútbol, siguen generando pasión y furor entre chicos y grandes. En la tarde de este martes, un kiosco ubicado en la esquina de calle Urquiza, a metros de la peatonal, de la capital entrerriana, recibió un pequeño stock y se formó una extensa fila de personas que estaban muy entusiasmadas para poder conseguir los sobres.Niños en sillones, grandes parados y contra la pared, abuelos queriendo sorprender a sus nietos, fueron los momentos que registró Elonce mientras las personas esperaban su turno.Tres hermanitos esperaban ansiosos su turno para poder conseguir las figuritas. “Nos faltan como 300, no se consiguen en ningún lado. Messi es la más complicada, pero a nos tocó tres veces”.Otro nene comentó que “solo te venden cuatro sobres. Hay algunas figuritas que son más difíciles de conseguir, pero dentro de todo vamos bien”.Un chico que esperaba su turno, contó que “tengo a Messi, Cristiano y Neymar. Tuve suerte, porque no compro muchos sobres”.Una madre que estaba con sus hijos, contó que “es la segunda semana que estamos haciendo fila para poder comprar. Si venimos temprano, podemos conseguir cuatro sobres”.Según supo Elonce, desde las 14 comenzaron a llegar chicos, adolescentes y adultos en la puerta del kiosco. Pasadas las 16, la fila ya superaba los 100 metros, pero la venta no había comenzado.