Comenzó la preventa para la FDD: abuela hizo fila y regaló tickets a sus nietos

Precios y dónde comprarlas

Comenzó este lunes la preventa de entradas para la segunda edición de 2022 de la Fiesta de Disfraces, que se realizará el 20 de noviembre en la capital entrerriana.estuvo en el punto de venta de tickets del local de calle Corrientes 210 donde, desde las 8hs, ya había personas haciendo la fila para adquirir su pase a la FDD.“Me quedé con ganas de ir a la de marzo y para esto si madrugo”, comentó Franco, un joven que ya había comprado su entrada con el dinero “de mami y papi”.Otro muchacho, que pensaba adquirir cinco entradas para todo su grupo de amigos, mencionó que la de noviembre sería su primera vez en el megaevento al que iba a ir disfrazado “de empanada”.“El año pasado nos decidimos a ir con mi esposo y ahora no nos vamos a perder ninguna”, remarcó una mujer que, por segunda vez, asistiría a la FDD. “A los escenarios no me los imaginaba así”, rememoró en relación a la edición de marzo.“Después sube y andá a agarrala”, apuntó un joven que quería ser de los primeros en comprar su entrada.La FDD se realizará el próximo domingo 20 de noviembre, en el mismo predio de las últimas ediciones, ubicado en Acceso Norte al 3.500, entre Jorge Luis Borges y Juan Morath.A continuación, se confirman los valores de los tickets:Ticket General: $7.000Ticket VIP: $9.000Estacionamiento: $2.000“En la primera media hora, entre 20 y 30 personas ya habían adquirido su ticket de forma presencial”, confirmó auna de las responsables del local de venta de calle Corrientes 210, que atiende de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16 a 20; y sábados de 9 a 13.“El precio dependerá de la demanda, si se compra o no”, estimó la vendedora en relación a un eventual aumento de los valores de los tickets.En la oportunidad, informó que “hay promociones con los Bancos Entre Ríos y Santa Fe en tres cuotas sin interés; si pagás con la aplicación, más MODO, en el local tenés 1.000 pesos de descuento; y si comprás por la web, tenés 1.000 pesos de descuento en tres cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y, si le agregás MODO, tenés 1.000 pesos más”.La venta online se hace a través de las páginas www.tiendafdd.com.ar Desde estas plataformas, se podrá elegir envío a domicilio o a la sucursal. Dependiendo de la zona, la entrega a domicilio será sin cargo a través de Vamos Rápido.En Santa Fe, se pueden comprar en calle Mendoza 3106, de lunes a viernes de 10 a 17 y los sábados de 10 a 13.