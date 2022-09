La escuela “25 de Mayo” comenzará la semana próxima con la jornada extendida

En el mes de junio, el Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó la resolución que estableció los lineamientos de los acuerdos que firmaron las provincias con la Nación para implementar la jornada extendida en las escuelas primarias de todo el país y sumar más horas y días de clase.Un mes más tarde, el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos aprobó la propuesta educativa y dio a conocer el listado de las escuelas que suman una hora más de clases durante este año.La tarea no ha sido sencilla de implementar para los establecimientos educativos que han debido reorganizar sus estructuras para poder cumplir con la resolución. De a poco se han sumado escuelas a esta modalidad.Según pudo sabera partir de la próxima semana, la escuela “25 de Mayo” de la capital entrerriana tendrá jornada extendida. Dicho establecimiento tiene doble jornada y a partir de las 18 comienzan las actividades de la escuela nocturna primaria y secundaria “Victoriano Montes”.Beatriz Sáenz vicedirectora de la institución contó que “esta jornada extendida, esta nueva escuela, nos llevó mucho tiempo para poder organizar los horarios y había que garantizar la limpieza de la escuela en sí, pero ya tenemos todo pronto para el lunes 12 poder empezar con esta nueva jornada extendida”.Sáenz destacó aque esa hora extra se podrá cubrir con los mismos maestros del establecimiento. “Tuvimos la suerte que los docentes de ambos turnos vamos a cubrir esa extensión horaria y no habrá necesidad de sacar las horas a concursos y en este sentido, tenemos varios aspectos a favor”, dijo.Sobre los contenidos, explicó que “como dice la resolución se afianzarán contenidos, esos baches que nos dejó la pandemia, por lo que vamos a profundizar los contenidos que los chicos no han podido apropiárselos”.Este martes a las 12.30 habrá una reunión con los padres para comunicar sobre las novedades de esta nueva modalidad de trabajo.