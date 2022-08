Pelea en escuela de Paraná: “Los chicos no saben cómo resolver sus conflictos”

Que dicen desde el Programa de abordaje de situaciones educativas complejas del CGE



Alumnas de una escuela secundaria de la ciudad de Paraná protagonizaron una pelea la cual fue registrada por otro estudiante con un teléfono celular. Las agresoras son de cuarto año y quien recibe los golpes asiste a segundo año.Las autoridades del establecimiento educativo no quisieron brindar declaraciones, pero confirmaron la existencia de la agresión.habló con el Licenciado en Psicología Sebastián Sigal, quien indicó, tras ver el video que se difundió en las redes social, que "son emergentes de violencia, como surgen cuestiones de tránsito, de género, son emergentes de violencia en la versión adolescente"."Muchas veces los chicos, al igual que los grandes no saben cómo resolver sus conflictos, nadie les enseña, la escuela no enseña la forma psicológica de resolver conflictos, sino que hablan, tienen entrevistas con uno o con otro, pero a veces no es suficiente y los adolescentes hacen que sea mucho más explosivo y peligroso este tipo de reacciones y a veces puedan pasar cosas peores que golpes". En este sentido, indicó que "las redes, los grupos potencian estas cosas".El profesional explicó que esta violencia, emerge "de una sociedad cada vez más degradada, más violenta, con falta de valores, de límites. A veces los adolescentes están desorientados y les falta contención y están en riesgo de tener acciones violentas y peligrosas".Sigal mencionó que las redes sociales inciden muchísimo en estas reacciones porque "potencian", y agregó: "nadie va a tener una conducta violenta solamente por ver una red, pero fomenta el tema de la frustración, se ven las diferencias, a veces se incita. Se maneja mucho la imagen y todo lo que entra por los ojos es muy fuerte y a veces genera conductas en las cuales no media el pensamiento y son impulsivas, por lo tanto, peligrosas"."Veo adolescentes todos los días y la dificultad en los límites es muy frecuente, a las familias les cuesta porque muchas veces no saben cómo", remarcó.Sobre el rol que debe cumplir la escuela, Sigal entendió que "la institución escolar quedó obsoleta a la demanda y lo que son los chicos hoy por hoy. Los chicos van adelante y la escuela va detrás. Además, hay muchas cuestiones a las cuales la escuela no tiene acceso, por más que quisiera, ya sea porque no sabe cómo y porque no puede, porque hay cuestiones muy familiares a las cuales no tiene acceso".En el caso de la pelea que se conoció este martes, el psicólogo dijo que la primera medida que se debe tomar es el distanciamiento y evaluar el caso de cada una de las alumnas para evitar que se repita."Los adolescentes de hoy son cada vez más complejos y hay una tendencia a la violencia, producto del deterioro y la degradación social de 20 años a esta parte. A nivel global hay una tendencia hacia esto, pero algunos países son más vulnerables". Y en relación a los padres, brindó el siguiente consejo: "Los adultos tienen que estar atentos a sus hijos, conocerlos, lo cual no significa controlar como policía, pero por lo menos saber qué hace, cuáles son sus amigos, porque eso permite ver algún indicador de que algo no anda bien".El Consejo General de Educación de Entre Ríos tiene un Programa de Abordaje de Situaciones Educativas Complejas (PASEC) que junto a un equipo interdisciplinario brinda asistencia a las instituciones educativas.Débora Schoj, responsable provincial del programa, contó cómo es el trabajo que realizan y afirmó que "lamentablemente los casos van en escalada, por eso reforzamos las jornadas de capacitación".