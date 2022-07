Travesía del Río Paraná: nadadores realizaron 8 km y brindaron su testimonio

Joaquina: “Tengo experiencias en nadar en aguas frías”

Este sábado se realizó la Travesía del Río Paraná, organizada por el ex nadador Andrés Solioz.No se trató de una maratón como habitualmente se realiza la clásica Villa Urquiza-Paraná sino que se trata de un desafío acuático de 8 kilómetros desde Puerto Barrancas. Se llegó a la playa del club Estudiantes ubicada en la costanera. La prueba acuática fue transmitida en vivo a través dey no en temporada estival como habitualmente se hace."Es un lindo desafío, se la propuse a un grupo de amigos que en muchos años han venido a participar de distintas pruebas y si bien tenemos un antecedente en el 2015 en que hicimos 364 kilómetros pero por diferentes cuestiones en años diferentes no se pudo hacer, volvimos a poner las cartas sobre la mesa y la programamos con una distancia más corta. Esto le da la posibilidad a otros nadadores de desafiar las bajas temperaturas tanto del agua como del ambiente ", había señalado Solioz aParticiparon 29 nadadores de Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Rosario y de Santa Fe.Joaquina Dalmasso tiene 14 años, es de la localidad santafesina de Cañada de Gómez. “Esta es mi carrera Nº 47”, contó a Elonce.Al ser consultada por las frías aguas que debió atravesar en esta zona del río Paraná, dijo sonriente: “No tuve frío, tuve calor adentro del agua”.“Yo he llegado a nadar en aguas de 2 grados y en febrero de este año, hice ocho kilómetros en aguas del lago Nahuel Huapi”, agregó.A su vez trazó su próximo desafío: “Será el mundial de aguas frías, el año que viene, uno en Francia y el otro en Eslovenia”.“Para mí, en el agua, soy una más. Me gusta obtener buenos resultados a la hora de hacerlo”, confió.En los momentos más difíciles, dijo, “escuché a mi hermano gritar desde la lancha, ‘dale Joa’ y ‘dale, dale, dale’; pensé en él y dijo: ‘no lo voy a defraudar ahora’. Este logro va para toda mi familia”.Así lo destacó otra de las nadadoras a: “La experiencia fue hermosa; siempre el agua fría y del Paraná es hermosa”.“A este tramo lo conozco ya de la Villa Urquiza- Paraná. El Paraná es grandioso, distinto”, agregó.Uno de los nadadores que llegó desde Córdoba, expresó: “Fue impresionante esta travesía, muy buena la organización. El agua estaba muy fría, fue una experiencia muy buena”.Resaltó que esta experiencia es “única” porque “en Córdoba nadamos en lagos y en nuestro propio mar, el ‘Mar de Ansenuza’ que hace poco fue declarado reserva natural”.Después de este tipo de nado, en agua fría, se recuperan “con café, calor, mantas”, afirmó.“Esta experiencia, en el rio Paraná, ocho kilómetros y en agua fría, es fantástica”, aseguró para finalizar.“Es muy lindo día, hay mucho sol. Hubo un poco de olas en contra. Se me quedaba atrás el remero. Le dedico el logro a mi esposa y mi hija” indicó otro de los nadadores.Uno de los valientes que se “largó al agua”, sin traje de neoprene aseveró a Elonce: “Se siente placer. Hace unos 20 años que nado en aguas frías y directamente no tengo traje de noeprene, no lo uso”.“Fue espectacular esta travesía, agradezco a Andrés que la organizó. Se siente un poco de frío, pero ya en el agua, no. Esto significa un montón: a este logro se lo dedico a mi tía Angela que partió la semana pasada”, mencionó.“Me encantó esta travesía. Los sábados venimos a entrenar con Viviana Paiva a Paraná, en el río. Nos debíamos esto”, comenzó relatando la mujer. Agfregó que “estuvo bien la temperatura. No tengo experiencia con bajas temperaturas, recién hace un mes y medio que entrenamos”, dijo.Participó junto a su pareja. “Cada uno hace su travesía; acompañamos disfrutar de esto, juntos”.Eugenio, por su parte, manifestó: “Este es el primer desafío con traje, en una distancia más o menos larga y temperaturas distintas. Estuvimos con Vanina en otra oportunidad, en un campeonato argentino, pero estar una hora en agua que no estaba calentita era un desafío”.“Yo no compito, vengo a participar. Siempre llega ella primero, porque yo me tiro al agua ‘de corajudo’. Hoy llegue primero yo. Llegue buscándola y después me di cuenta que no había llegado. Nos esperamos siempre”, apuntó., contaron que “es muy linda la experiencia de que la hayan realizado en invierno”, “le da un colorido especial al río” y que “es una prueba interesante para los nadadores haber realizado este desafío.