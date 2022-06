Video: dejó su auto estacionado, se lo chocaron y huyeron en Paraná

El conductor de un automóvil Ford Ka, color gris, chocó a un auto, Ford Focus negro, que estaba estacionado sobre calle Corrientes, entre Victoria y Nogoyá, de Paraná. El hecho ocurrió en la madrugada del viernes alrededor de las 3:45 horas y el responsable se dio la fuga.accedió al video donde se observa con claridad el momento del choque, el automóvil Ford Ka, circulaba marcha atrás por calle Corrientes, cuando por motivos que se desconocen, impactó con la parte delantera del Ford Focus que se encontraba estacionado. Tras chocar el auto, el conducto del Ka, huyó a toda velocidad.Tras el lamentable hecho, el dueño del auto dañado, Adrián Albornoz, informó a“deje el auto para ir a trabajar porque soy empleado en un bar y cuando salí me encontré con el auto destrozado”. Y resaltó: “cuando registré las cámaras de seguridad del bar vi lo que había ocurrido”.Además, indicó que consultó a vecinos de la zona y a ninguno pertenece el auto que provocó el choque. “Siempre hay un hombre que cuida los autos, pero ese día se fue antes del accidente y no vio nada”, manifestó el trabajador.El damnificado comentó que los daños fueron principalmente en el paragolpes, guardabarros y en el capot, como así también en una de las ópticas. “El impacto fue muy grande y tras diversas averiguaciones supe que repararlo costará más de”, resaltó al acotar que “el seguro que tiene mi auto no posee cobertura contra todo riesgo”.“Quiero que aparezca el dueño para que me de los datos de su seguro y hacer la denuncia correspondiente, meo algún dato de contacto”, sentenció Albornoz.En sintonía con esto, dio cuenta que “es un mal trago, hace un mes que conseguí trabajo y la situación económica es muy difícil, hacerme cargo de un choque que no ocasione cuesta y mucho, los conductores tienen que ser responsables de sus actos”.Al finalizar, el paranaense explicó que la difusión del video tiene como objetivo poder lograr que el dueño o algún conocido del vehículo pueda contactarse con él, para poder llegar a un acuerdo.