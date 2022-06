Perdió estado parlamentario proyecto para expropiar terrenos del Patito Sirirí

Perdió estado parlamentario el proyecto presentado a instancias de una mesa de trabajo que se constituyó en el Concejo Deliberante de Paraná para declarar de uso público a la zona alta de los terrenos de un sector del Parque Urquiza, ubicado frente al Parque Infantil Patito Sirirí, cuyos dueños habían expresado su interés en lotearlos.



Una de las integrantes de la Asamblea Parque Urquiza, Clelia Zapata, manifestó a Elonce su “desilusión por el rol que cumplen nuestros representantes en el HCD” al argumentar que transcurrieron “meses trabajando en una comisión especial - que presidía la concejal Mini- para tratar cómo podían salvarse esos terrenos, que sean parte del Parque Urquiza, y declararlos de utilidad pública”.



Y continuó: “En las modificaciones se proponía declarar de utilidad pública a la manzana 16, que es propiamente la barranca, y dejar a la propiedad privada que lotee o haga una futura intervención a la manzana 17 que está más abajo. Aceptamos esa propuesta para avanzar y no poner palos en la rueda para que de una vez por todas se piense en la ciudad, para no seguir perdiendo espacios verdes, pero de un día para el otro el oficialismo no quiso aprobar el proyecto y Juntos por el Cambio, que nos había asegurado su acompañamiento, tampoco quiere aceptar ni presenta un proyecto alternativo”.



“El oficialismo tenía asegurada la mayoría para aprobar el proyecto, pero buscaban el acompañamiento de los concejales de la oposición y ninguno se prestó”, indicó la vecina durante la sesión del HCD que se concretó este miércoles en Sala Mayo.



En la oportunidad, Yamil Isaac aclaró que desde la Asamblea Parque Urquiza no pretenden que la Municipalidad pague por la expropiación de los terrenos, sino que el HCD los declare de utilidad pública para que eso se concrete en la Legislatura provincial.



Se recordará que, según el informe oficial sobre un trabajo de tasación de esos terrenos privados concluyó que si el Estado quisiera expropiarlos debería hacer frente al pago de una suma de 3,2 millones de dólares.