Homenajearán a Magda Varisco, a un año de su fallecimiento

Se cumplirá este domingo, 26 de junio, un año de la desaparición física, a los 86 años, de Magda Friné Mastaglia, esposa de Humberto Cayetano Varisco y madre de Sergio, tras estar internada a causa de una neumonía. A las 10, familiares, amigos y militantes la recordarán en el panteón familiar, en el Cementerio Municipal. Luego de ese homenaje, las autoridades de la Seccional Tercera de la UCR (España y Gran Chaco), impondrán su nombre al salón de actos.La histórica militante radical, esposa del ex intendente de Paraná Humberto Varisco y madre del también ex jefe de Gobierno de la Capital Provincial Sergio Varisco, falleció el 26 de junio de 2021, a los 86 años, tras sufrir complicaciones de un cuadro de neumonía derivada de haber contraído Covid-19. Había sufrido, un mes antes de su partida, el fallecimiento de Sergio, quien había permanecido internado durante más de 15 días por complicaciones en su salud.El 26 de junio del año pasado, su hijo mayor, Humberto Varisco, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Facebook, con estas palabras: "Quiero escribirte un poema tan hermoso como el que vos le escribiste a la abuela Clorinda, pero no hay caso, no me salen dos palabras juntas, ni fuerzas tengo para levantar el lápiz o el pincel para retratarte"."Quiero cantarte dulcemente como te gustaba escuchar las canciones y no puedo, mi pésima voz se ahoga en lágrimas. Solo puedo decirte que mi cuerpo se retuerce de dolor, que no soporto tu ida. Mamá cuanto te quiero y que difíciles van a ser los días sin ti", escribió.Una de sus bisnietas, de seis años, dijo con absoluta convicción: “Quisiera ser mágica y tener poderes para que la Toti (como la apodaban a Magda), esté viva”. La simpleza de la pequeña trasuntó en palabras el amor que tenía por Magda, su bisabuela.El 13 de marzo de 2018, en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Magda fue homenajeada por la ex diputada Gabriela Lena, quién entonces indicó: "Hablar de Magda Varisco es hablar de una institución, no solamente en Paraná, sino que también en toda la provincia y para todas las militantes radicales, de mi partido. Esta propuesta de homenaje no es solamente mía, sino que la comparto además con los diputados radicales de esta Cámara, que no dudamos que era la persona indicada para recibirlo".Además, Lena destacó "el rol de ferviente militante de casa por casa y de acompañante fiel a su esposo, Humberto Cayetano Varisco, ex intendente de Paraná, y de su hijo Sergio, a quien acompañó y acompaña en cada uno de los actos de gobierno, sino que por sí misma tiene toda la fuerza y voluntad de seguir adelante, día tras día, para darnos un lugar a cada una de las mujeres dentro de nuestro partido (la UCR). La banca de cualquiera de nosotros podría ser de ella también o podría haber estado ocupándola en algún momento. ¡Muchísimas gracias, Magda, por estar y por aceptar este reconocimiento!".Al agradecer, Magda señaló: "Lo mío es muy simple, soy una persona que de cada cosa muy querida guardo el recuerdo. Esto que me entregan ustedes –inmerecido quizás– va a estar dentro de esos recuerdos, que por ahí me hacen sonreír, por ahí se me caen las lágrimas; pero para mí son sagrados, y no son demasiados; este es uno de ellos".Magda Mastaglia de Varisco nació el 13 de noviembre de 1935. Se casó con Humberto Cayetano Varisco, dos veces intendente de Paraná y reconocido ciclista durante las décadas de 1940 y 1950, y con él tuvo dos hijos: Humberto Raúl y Sergio Fausto.Fue secretaria de Desarrollo Social, en la gestión de su esposo Humberto, entre 1995 y 1999, y de Cultura, durante la jefatura de Gobierno de Sergio, entre 2015-2019. Participó activamente en política y fue una gran militante del radicalismo: fundó la Fundación Radicales Agrupados, cuya sede está ubicada en calle Díaz Vélez, y también el Ateneo de la Mujer, de calle Laprida. Además, estuvo ligada al mundo del arte, pintaba cuadros (sus obras fueron expuestas en instituciones de nuestra ciudad y en otras localidades entrerrianas) y durante años, condujo el programa televisivoEste domingo 26, a las 10, en el panteón familiar, en el Cementerio Municipal, familiares, amigos y militantes, recordarán a Magda, a un año de su fallecimiento. Luego de ese homenaje, las autoridades de la Seccional Tercera de la UCR (España y Gran Chaco), impondrán su nombre al salón de actos.