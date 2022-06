Parque Gazzano, una postal paranaense: “Es el patio de nuestra casa”, describen

"Es el oxígeno que necesitamos"



Hubo como un "rebrote verde" del parque

¿Cómo olvidar los batibotes? Asimismo, la postal de los patos y gansos merodeando alrededor forman parte de la memoria colectiva. El Parque Gazzano le aporta a Paraná un plus de belleza.La idea surgió a partir de la preocupación para que este lugar se mantenga “vivo” y que se subsanen los signos de deterioro en el mismo, que observaban. Desde entonces se han mantenidos encuentros periódicos para ir gestionando mejoras para este “pulmón verde” de la capital entrerriana.entendió que el “Parque Gazzano“Es el único pulmón verde de esta zona de Paraná.”, describió.Las reuniones aunando esfuerzos por el Parque Gazzano comenzaron en enero de 2019. “Comenzamos los encuentros, luego se sumaron organizaciones ambientalistas, vecinalistas, artistas, vecinos; conformamos una gran asamblea de amigos del Parque Gazzano, hace más de tres años que luchamos por ese lugar”, puso relevancia.Contó además que los comentarios del Parque eran que “era un lugar inseguro, que no se podía transitar por allí porque a la noche no había buena iluminación, si bien aún del todo no está resuelto este inconveniente, se ha avanzado.”, destacó.“Necesita ser revalorizado como corresponde. Los vecinos reclamamos seguridad. Otra cosa por la que estamos preocupados es por el fuego, la gente sigue prendiendo fuego. Además necesitamos que haya más flores, más plantas, que se corte más el pasto, que se transite, que se recorra más y que se lleve adelante una política que tienda a proteger este espacio verde”, dejó en claro.